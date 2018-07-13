|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Şanlıurfa'da terör örgütünün propagandasını yapan 8 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da sosyal medya hesapları üzerinden cumhurbaşkanına hakaret eden ve PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütünün propagandasını yapan zanlılara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da sosyal medya hesapları üzerinden cumhurbaşkanına hakaret eden ve PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütünün propagandasını yapan zanlılara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden cumhurbaşkanına hakaret eden, devleti ve anayasayı alenen aşağılayan ve PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütünün propagandasını yapan zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 42 mermi, 1 adet örgütün sözde renklerini simgeleyen bez parçası, üzerinde terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu kartpostal ve dijital dokümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bu haber 653 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI