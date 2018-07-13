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ÇAYKUR, özelleştirilirse orada çay üreticisi diye birşey kalmaz

ÇAYKUR'un özelleşmemesi de bu manada önemlidir" diyen Bayraktar, "ÇAYKUR'u özelleştirirsen orada çay üreticisi de biter. O da bizim çalışma alanımız içerisinde var." dedi.
13 Temmuz 2018 23:06
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ÇAYKUR, özelleştirilirse orada çay üreticisi diye birşey kalmaz

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Şu anda kur artışına bağlı olarak maliyetlerimiz artmış durumda. Muhakkak suretle başta mazot desteği olmak suretiyle destekleme ödemelerinin artması gerekiyor. Böylece üreticiyi enflasyona ve hayat pahalılığına ezdirmemiş olacağız." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bayraktar, Altınordu Ziraat Odası'nda Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bayraktar, yeni bakanlar kurulunun geçen günlerde açıklandığını, Tarım ve Orman Bakanlığı görevine ise Bekir Pakdemirli'nin getirildiğini hatırlattı.

İlerleyen günlerde TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Bakan Pakdemirli'ye ziyaret gerçekleştireceklerini ifade eden Bayraktar, bu ziyarette çiftçinin sorunlarına yönelik bir takım taleplerinin olacağını bildirdi.

Bayraktar, ülkede enflasyon rakamlarına bakıldığında kur artışı ile birlikte enflasyonun yüksek seyrettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu da bizim maliyetlerimizi arttırıyor. Neyi artırıyor? Mazot maliyetimizi arttırıyor, gübre, ilaç, tohum ve işçilik maliyetimizi arttırıyor. Şu anda kur artışına bağlı olarak maliyetlerimiz artmış durumda. Yapacağımız bu ziyarette destekleme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi suretiyle üretici maliyetlerinin dikkate alınmasını talep edeceğiz. Muhakkak suretle başta mazot desteği olmak suretiyle destekleme ödemelerinin artması gerekiyor. Böylece üreticiyi enflasyona ve hayat pahalılığına ezdirmemiş olacağız. Girdi artışlarının karşısında üreticileri desteklemek suretiyle tarlada, bağında, bahçesinde muhakkak suretle kalmasını sağlayalım. Bu çok önemli."

Ziraat odalarının Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin öncülüğünde artık yapı değişikliğine doğru gitmeye başladığını kaydeden Bayraktar, "Artık eski ziraat odaları yok. Daha yaptırım gücü olan, daha güçlü ziraat odaları var. Son dönemde yaptığımız bazı şeyler oldu. 15-20 yıldır çözemediğimiz bir konuyu çözdük. Türkiye'de 1 milyon üretici var. Dolayısıyla biz çiftçilerin ecrimisil sorununu çözdük. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a konuyu ilettik. Sayın Yıldırım'ın talimatıyla da bu sorunu hallettik. Bu TZOB'un çok büyük başarısıdır." diye konuştu.

Bayraktar, kısa bir süre önce doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasını sağladıkları bilgisini de vererek, "Sosyal Güvenlik Kurumunda bu borçların yapılandırılmasını sağladık. Bunun yanında imzalanan protokol çerçevesinde emekli olmayı hak kazandığı halde Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan üreticilere Ziraat Bankası marifeti ile kredi bulduk ve bunların da emekli olmasını sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

"ÇAYKUR'un özelleşmemesi de bu manada önemlidir" diyen Bayraktar, "ÇAYKUR'u özelleştirirsen orada çay üreticisi de biter. O da bizim çalışma alanımız içerisinde var." dedi.

Çok başarı kaydettikleri alanların olduğunun altını çizen Bayraktar, ziraat odası başkanlarından ise bunu her fırsatta çiftçilere anlatmalarını ve paylaşmalarını istedi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bayraktar'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
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