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Fitch Türkiye'nin kredi notunu 'BB' seviyesine indirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.
13 Temmuz 2018 23:32
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Fitch Türkiye'nin kredi notunu 'BB' seviyesine indirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.
Anadolu Ajansı
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