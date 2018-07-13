|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Çorum karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Çorum'da sanayi esnaflarından Hasan Güler (53) yönetimindeki 19 AT 984 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Şükriye Güler ve torunu Elif Güler yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hasan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Bu haber 1,012 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI