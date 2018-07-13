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Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
13 Temmuz 2018 23:53
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Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Çorum karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Çorum'da sanayi esnaflarından Hasan Güler (53) yönetimindeki 19 AT 984 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Şükriye Güler ve torunu Elif Güler yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hasan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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