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'FETÖ'nün hareket alanı gitgide daralıyor'

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hareket alanının gittikçe daraldığını söyledi.
14 Temmuz 2018 00:40
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'FETÖ'nün hareket alanı gitgide daralıyor'

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hareket alanının gittikçe daraldığını söyledi.

Çad'ın başkenti Encemine'de Büyükelçilik, Maarif Vakfı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde darbe girişiminde şehit düşenler anıldı.

FETÖ iltisaklı yönetimden Aralık ayında Maarif Vakfı'na devredilen okullarda düzenlenen etkinliğe, Çad hükümeti adına Spor ve Gençlik Bakanı Mahamat Nassour Abdoulaye, birçok Çadlı üst düzey bürokrat, iş adamı ve Osmanlı torunu Abeşeli Türkay ailesi katıldı.

Programda milli marşlar ve 15 Temmuz şehitleri için Fatiha okundu.

Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, programda yaptığı konuşmada, Çad ve Türk halkları arasındaki tarihi dostluğun FETÖ aldatmacasına galip geldiğini vurguladı.

15 Temmuz sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren ilk devlet başkanlarından birinin Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno olduğunu hatırlatan Ergen, "FETÖ'nün hareket alanı gittikçe daralıyor. Çad'ın bu konuda diğer ülkelere de örnek olan dayanışmasını takdir ediyoruz." diye konuştu.

TİKA Çad Koordinatörü Mehmet Sıddık Yıldırım'ın, Yasemin Asan'ın "15 Temmuz'da Şehit Düştüler Başkenti Düşürmediler" kitabını Arapça'ya çevirdiğini anımsatan Ergen, "Çad'da resmi dillerden biri de Arapça olduğu için, 15 Temmuz gerçeklerini geniş kitlelere aktarabilmek için elimizde yeni bir vasıta oldu." dedi.

Türk Çad Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Adoum Hindi Achair de yaptığı konuşmada, İdris Deby İtno'nun okullar devredildikten sonra söylediği "Artık çocuklarımızı teröristler okutmayacak, onları Türk devletine teslim ediyoruz." sözlerinin önemine dikkati çekti.

Achair, iki ülkenin dostluğunun teröristlerin oyunları karşısında yenilmediğine işaret etti.

Darbe gecesini anlatan kareleri içeren bir fotoğraf sergisini gezen ve videoları izleyen misafirlere, Arapça'ya çevrilen "15 Temmuz'da Şehit Düştüler Başkenti Düşürmediler" tanıtımı yapıldı.
Anadolu Ajansı
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