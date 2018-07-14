İşte o kahraman şube müdürü! Ölümü göze aldı darbecileri uçurmadı

Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü Nilgün Selvi'nin 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi günü havalimanında toplanarak bir yerlere gitme çabasında olan 8 generalin uçuşuna izin vermediği ortaya çıktı. Selvi'nin uçuşuna izin vermediği 8 generalden 7'si darbeci olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Yemek kamyonetinin kasasında kaçarken yakalanan darbeci Yüzbaşı Dursun Şimşek'in de Selvi'yi 15 Temmuz gecesi defalarca arayarak "Ölmek zorunda değilsin. Bariyerleri açmazsan canından olacaksın" diye tehdit ettiği belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yazdığı "15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş" isimli kitabında Selvi'nin darbecilere yönelik direnişini özetle şöyle anlattı:

'KİMSEYİ SALMAYIN'

"Darbe girişiminin olduğu ilk saatlerde Moda Deniz Kulübü'nde darbeciler tarafından kelepçelenerek Ankara'ya götürülen Korgeneral Mehmet Sanver, Tümgeneral Fethi Alpay, Tümgeneral Haluk Şahar, Tuğgeneral İmdat Bahri Biber, Tuğgeneral Ahmet Biçer, Casa tipi uçakla Ankara'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Tuğgeneral İrfan Can, 16 Temmuz 2016'da 20.00 sıralarında Samsun'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. İstanbul'da bulunan Tümgeneral Serdar Gülbaş ile Tümgeneral Şaban Umut da uçuş yapmak amacıyla dışarıdan Sabiha Gökçen Havalimanı VIP Bölümü'ne giriş yaptı.

Nilgün Selvi, beni aradı. Ben de "Adli makamlarla görüşün, gözaltı yapın, kesinlikle bırakmayın" talimatını verdim. Bu arada üst bir düzey emniyet yetkilisi, Selvi'yi arayarak "Niçin o generalleri orada tutuyorsun, gözaltı kararın var mı? Derhal salıverin" deyince Selvi beni tekrar aradı. Kendisine "Kesinlikle benim talimatım olmadan kimseyi bırakma, ilgili savcıyı da bilgilendir" talimatını verdim.

Selvi, Cumhuriyet Savcısı Hasan Kaya ile görüşmüş ve savcı bey de gözaltı kararını hemen göndereceğini söylemiş. Olayın devamında savcılık tarafından gözaltı kararı verildi ve düğün sahibi Tümgeneral Mehmet Şanver hariç diğerlerinin hepsi tutuklandı."

KENAN KIRAN