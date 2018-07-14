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İmar Barışı için özel hat kuruldu

İmar Barışı'na ilgi her geçen gün artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Barışı Masaları ile vatandaşlarla birebir iletişim sağlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrıca bakanlığın çağrı merkezi olan Alo 181'i de sürece dahil ederek İmar Barışı ile ilgili 24 saat canlı hizmet verilmesini sağladı
14 Temmuz 2018 06:40
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İmar Barışı için özel hat kuruldu

Türkiye'de 13 milyon yapıyı kapsayan İmar Barışı'na ilgi her geçen gün artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Barışı Masaları ile vatandaşlarla birebir iletişim sağlıyor. Bakanlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ni de yetkilendirerek il ve ilçelerde belediyelere ve muhtarlara bilgilendirmelerde bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrıca bakanlığın çağrı merkezi olan Alo 181'i de sürece dahil ederek İmar Barışı ile ilgili 24 saat canlı hizmet verilmesini sağladı. Çağrı Merkezi'nde kurulan birim ile çağrı operatörleri vatandaşlardan gelen soruları cevaplıyor, gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

24 SAAT HİZMET

84 bin 900 kişinin çağrı merkezini arayarak, düzenleme hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Yurtdışındaki Türkler'in de barışla ilgili bilgi aldığı belirtiliyor.

Vatandaşlar İmar Barışı ile ilgili http://imarbarisi.csb.gov.tr/ adresinden, http://apps.csb.gov.tr/talepekrani ve http://alo181.csb.gov.tr/web/ adresinden de bilgi alabiliyor.

SELÇUK ADIGÜZEL

Sabah
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