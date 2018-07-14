İç Anadolu'nun petrolü demiryolundan

Konya Kayacık'ta 1 milyon 200 bin metrekarelik alana kurulan lojistik köye FTZ Grubu da dev bir yatırım yaptı. Lojistik merkezde petrol türevi akaryakıt ürünleri, LPG-LNG-CNG ve madeni yağ depolama tesisi kurulması için TCDD ile FTZ grup şirketlerinden PETDEP Petrol Depolama ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. arasında sözleşme yapıldı.

55 bin metrekarelik alana kurulacak 50 bin metreküp kapasiteli akaryakıt ve LPG depolarıyla İç Anadolu'da birçok ildeki akaryakıt istasyonuna petrol demiryoluyla taşınacak. Dev yatırımla, karayollarındaki tanker trafiği azalacak ve nakliyede kullanılan yakıttan tasarruf edilecek. 13 milyon dolarlık yatırımla kurulacak tesise başlangıçta Mersin ATAŞ ardından da İzmir Aliağa Rafinerisi'nden demiryolu ile taşınacak petrol türevi ürünler depolanacak.