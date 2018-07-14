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OHAL sonrası terörle mücadele düzenlemesi geliyor

Yedi kez uzatılan olağanüstü hal (OHAL), 19 Temmuz saat 01.00 itibarıyla sona erecek. OHAL'in kaldırılmasının ardından terörle mücadelede zaafiyet yaşanmaması amacıyla mülki idare amirleri ve güvenlik güçlerince kullanılan bazı OHAL yetkileri, gerektiğinde başvurulmak üzere başta Terörle Mücadele Kanunu olmak üzere çeşitli yasalara monte edilecek
14 Temmuz 2018 08:15
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OHAL sonrası terörle mücadele düzenlemesi geliyor

Seçim sürecinde OHAL'in kaldırılacağı yönündeki açıklamaların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu yöndeki tereddütlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde dile getirdiği, bu görüşmenin ardından OHAL'in kaldırılması ancak bunun terörle mücadeleyi zaafiyete uğratmaması için yasalarda değişiklik yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kamuoyuna yansımıştı. İlk etapta yasa değişikliklerinin OHAL KHK'sı yoluyla yapılması düşünüldü. Ancak anayasa uyarınca KHK'nın belli süre içinde Meclis'te yasalaştırılması gerekeceği dikkate alınarak, bunun doğrudan yasa teklifi olarak Meclis gündemine getirilmesi benimsendi. Ak Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MHP'nin hassasiyetleri de dikkate alınarak teklif üzerine yapılan çalışmalarda sona gelindi.

Valilere yetki

20-30 maddeden oluşacağı belirtilen teklif, başta Terörle Mücadele ile Devlet Memurları kanunları olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklik öngörüyor.

Parti kaynaklarının aktardığı bilgiye göre terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı belirlenenlerin meslekten ihraçlarına, soruşturma ile kovuşturmaların yürütülmesine yönelik düzenlemeler de yer alan teklif, terörle mücadele edilen yerlerde, "güvenli bölge oluşturma, geçici sokağa çıkma yasağı getirme, kentlerde düzenlenecek gösteri yürüyüşü veya etkinlikleri güvenlik gerekçesiyle iptal etme, terör faaliyeti veya aşırılık yanlısı fikirlerin propagandasının yapıldığı mekanları kapatma" gibi uygulamaları içerecek. Valilerin yetkileri genişletilecek. OHAL dönemine ilişkin yetkileri bir anlamda, "kalıcı" hale getirecek teklifte gözaltı süresinin uzatılması ve dosya üzerinden tutukluluğun uzatılması kararı verilebilmesi gibi hükümler de yer alacak.

Düzenleme ile OHAL İnceleme Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin özlük haklarıyla ilgili mağduriyetlerine de son verilecek. OHAL Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilenlerin, görevden çıkarıldıkları tarihden görevlerine yeniden başlatıldıkları tarihe kadar geçen süreye karşılık gelen mali ve sosyal haklarının ödenmesiyle ilgili sıkıntı yaşandığını belirten parti kaynakları, yapılacak düzenleme ile bu sıkıntının giderileceğini kaydetti.

Teklifin en geç önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacağı, ardından komisyonda görüşülüp, süratle Genel Kurul'a indirileceği belirtiliyor. Bu düzenlemenin yasalaştırılmasının ardından da son dakika bir karar değişikliği olmazsa Meclis'in tatile girmesi bekleniyor.

Şebnem Hoşgör
Milliyet
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