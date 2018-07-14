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Erdoğan'dan İlk meclis mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesinin açılıyını Birinci Meclis'te yaptı. Ardından Hacı Bayrdam Camisi'nde bakanlar ve vekillerle birlikte topluca cuma namazını kılan Erdoğan "Burası gibi Beşteşe de gazidir. Mehmet Akif'in dediği gibi Allan artık bize yeni İstiklal Marşı yazdırmasın inşallah. Bundan sonra hep zafer marşları yazacağız" diye konuştu
14 Temmuz 2018 08:45
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Erdoğan'dan İlk meclis mesajı

Haziran seçimlerinin ardından Parlamenter sistemi veda eden Türkiye'de yeni dönemin ilk Başkanlık Kabinesi, göreve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 1. Meclis'te yapılan sembolik törenle başladı. Açılış toplantısının özellikle 1. Meclis'te yapıldığının altını çizen Erdoğan "Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Türkiye'nin 24 Haziran seçimleriyle yaşadığı tarihi dönüşümün ilk adımını milli iradenin tecelligahı olan bu kutlu çatının altında milletimizin şahitliğinde atıyoruz. Meclisin açılışı için cuma saati, bu mübarek günün bereketi ve feyzinden istifade edebilmek amacıyla seçilmişti. Biz de bir mübarek cuma günü aynı hissiyatla burada toplandık" diye konuştu.

Bakanlar ve milletvekillerine hitap eden Erdoğan, "Yeni yönetim sistemimize göre kurduğumuz kabinemizin ilk toplantısını yapacağımız günde tıpkı bundan 98 yıl önce olduğu gibi yapalım istedik. Duyguluyum, zira bu çatının altında böyle bir başlangıç yapmak çok şeyler hatırlatıyor bize, değerlerimiz, kutsallarımız açısından çok şeyler hatırlatıyor." ifadelerini kullandı. Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımadıklarını vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti: "1. Meclis Gazi bir Meclis'ti. Şu anda ki Meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir. İlk Meclisten bugüne kadar milli iradenin temsilcisi olarak görev yapmış tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyoruz. Aynı şekilde yeni yönetim sistemimizin merkezi olan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz de bildiğiniz gibi gazi bir mekandır. Şahadetle ve gazilikle girdiğimiz Anadolu topraklarını aradan geçen bin yılın ardından yine aynı inançla, aynı azim ve kararlılıkla savunuyoruz."

"Yaşadığımız her hadise, bu ülkede hayatımızı sürdürebilmemizin bir bedeli olduğunu gösteriyor" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Bu bedel kimi zaman Çanakkale'deki gibi ölümün üzerine yürümektir. Bu bedel kimi zaman İstiklal Harbinde olduğu gibi küllerinden yeniden doğmak mecburiyetinde kalmaktır. Bu bedel, kimi zaman darbelere, vesayete, her türlü tuzağa ve oyuna karşı dimdik ayakta durabilmektir. Madem bedel ödüyoruz öyleyse ülke ve millet olarak her alanda hakkımız olanı da alabilelim istiyoruz."

Konuşmasına İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak devam eden Erdoğan, 15 Temmuz gecesi milletin gövdesini siper ettiğini, alçakları yurda uğratmamak için kendilerini tankların altına attığını, F-16 üzerinden geçerken de şehadete yürüdüklerini belirterek şunları söyledi: 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızdan sonra hep birlikte elimizi açıp tıpkı Akif gibi Rabb'imizden bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmamasını dilemiştik. İnşallah, bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız. İnşallah, bundan sonra çocuklarımıza sadece başarılarımızın hikayelerini anlatacağız."

OHAL KALKACAK AMA GEREKİRSE YENİDEN GELECEK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıyla ilgili açıklamada yeni kabinenin Sözcülüğü'ne getirilen İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın'ın açıklamalarından başlıklar şöyle oldu:

FETÖ PAKETLERİNİN ARKASI GELECEK: MİT'in son derece başarılı bir operasyonla Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki tane üst düzey FETÖ imamı ülkemize getirildi. Bunun arkası da gelecek arkadaşlar. Dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almalarına izin vermeyeceğiz.

ABD İLE ANLAŞMA HIZLI İLERLEMİYOR: ABD ile geçtiğimiz aylarda yapılan anlaşma çerçevesinde üç çalışma grubu kuruldu. Biri terör örgütleri, biri Suriye bağlamında, üçüncüsü de FETÖ ile mücadele bağlamında. Arzu ettiğimiz hızda gittiğimizi söylemem.

DAR KABİNE TOPLANTILARI OLABİLİR: Kabinenin hangi sıklıkla toplanacağı konusunda kesin belirlenmiş takvimimiz yok. Haftada bir, iki haftada bir olabilir. Kabine toplantıları yanında daha dar, ilgili kabine arkadaşlarının da katıldığı toplantılar yapılacak.

ÇİPRAS İLE UZUN GÖRÜŞME: Sayın Çipras iyi niyetli ama Yunan hukuk sistemi içinde 8 darbeci askerin adım adım salıverilmeye doğru gittiğini müşahede ediyoruz. Bu endişe verici. Bu açıkça, Türkiye'de darbe girişiminde bulunmuş ve sayın cumhurbaşkanımızın ve ailesinin hayatına kast etmiş kişilerin salıverilmesi sonucunu doğuracaktır ki, hukuk adına katliamdır. İkinci olarak da ikili ilişkilerimiz anlamında yaratacağı bir gerginlik olacaktır.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNLARI: 18 Temmuz gecesi OHAL'in süresi sona eriyor. Uzatılmaması yönünde cumhurbaşkanımızın beyanı olmuştu. Şu an itibarıyla 18 Temmuz'da OHAL'in sona erdirilmesi, mevcut yasalar ve kanunlar çerçevesinde terörle mücadelenin devamı öngörülüyor. Çok olağanüstü tehditle karşılaşmamız durumunda OHAL mekanizması yeniden hayata geçirilebilir.
Karar
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