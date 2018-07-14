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Ev fiyatlarında Beşiktaş Esenyurt'u beşe katladı

100 metrekarelik bir daire Esenyurt'ta 220 bin lira iken Beşiktaş'ta aynı konut 1.1 milyondan alıcı buluyor. Aradaki fark ise 920 bin lira
14 Temmuz 2018 09:00
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Ev fiyatlarında Beşiktaş Esenyurt'u beşe katladı

UVİMER'in, gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirdiği Tapusor.com verilerinden hazırladığı "İstanbul'da ve İlçelerinde Ortalama Konut Metrekare Fiyatları" başlıklı araştırmanın sonuçları yayınlandı. Buna göre, İstanbul'da en düşük konut metrekare fiyatlarında başı 2 bin 204 ile Esenyurt çekiyor. Esenyurt'u 2 bin 312 ile Çatalca, 2 bin 378 ile Sultanbeyli ve 2 bin 460 lirayla Silivri takip ederken, beşinci sırada ortalama 2 bin 466 liralık konut metrekare fiyatıyla Arnavutköy bulunuyor. En ucuz konutların bulunduğu listede Sultangazi 2 bin 524 lirayla altıncı, Sancaktepe 2 bin 766 lirayla yedinci, Beylikdüzü 2 bin 814 lirayla sekizinci, Esenler 2 bin 861 lirayla dokuzuncu, Pendik 3 bin 100 lirayla onuncu sırada yer alıyor. Gaziosmanpaşa'nın konut metrekare fiyatları ortalama 3 bin 115 lirayken, bu rakam Bağcılar'da 3 bin 157 liraya, Tuzla'da 3 bin 201 liraya, Güngören'de 3 bin 241 liraya, Avcılar'da 3 bin 261 liraya, Büyükçekmece'de 3 bin 275 liraya, Başakşehir'de 3 bin 317 liraya, Küçükçekmece'de 3 bin 354 liraya, Çekmeköy'de 3 bin 357 liraya yükseliyor. Araştırmaya göre, 8 ilçede konutun ortalama metrekare fiyatı 5 binin üzerine çıkarken, rakamın en yüksek olduğu ilçe 11 bin 409 lirayla Beşiktaş. Beşiktaş'ı 9 bin 879 lirayla Sarıyer takip ederken, onu 7 bin 925 lirayla Bakırköy, 7 bin 62 lirayla Kadıköy, 6 bin 916 lirayla Adalar, 6 bin 780 lirayla Şişli, 6 bin 527 lirayla Üsküdar, 5 bin 453 lirayla Beykoz izliyor. Diğer ilçelerde ortalama metrekare fiyatı sırayla Bahçelievler'de 3 bin 375 lira, Bayrampaşa'da 3 bin 518 lira, Maltepe'de 3 bin 614 lira, Ümraniye'de 3 bin 670 lira, Şile'de 3 bin 684 lira, Kartal'da 3 bin 713 lira, Kağıthane'de 3 bin 744 lira, Zeytinburnu'nda 3 bin 801 lira, Fatih'te 4 bin 187 lira, Eyüp'te 4 bin 261 lira, Ataşehir'de 4 bin 406 lira, Beyoğlu'nda 4 bin 972 lira şeklinde.

İLK 5 AYDA 88 BİN KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tapusor Genel Koordinatörü Ömer Türkoğlu, geçen yıl İstanbul'da 238 bin konut satıldığını belirterek, en çok konut satışı gerçekleştirilen ilk 5 ilçede metrekare değerlerinin ortalamanın altında olduğunu söyledi. Türkoğlu, geçen yıl en çok konut satılan ilk 5 ilçenin 39 bin 676 adetle Esenyurt, 11 bin 734 adetle Sancaktepe, 11 bin 467 adetle Beylikdüzü, 10 bin 853 adetle Pendik, 9 bin 812 adetle Başakşehir olarak sıralandığını aktardı. Bu 5 ilçede 83 binin üzerinde konut satış işlemi gerçekleştiğini dile getiren Türkoğlu, "Bu durum İstanbul'da 2017 yılı içinde gerçekleşen konut satışlarının yaklaşık olarak 3'te birinin 39 ilçenin sadece 5 tanesinde olduğunu gösteriyor. Bu yılın ilk 5 ayında İstanbul'da 88 bin 772 konut satılmış. Yine aynı durum söz konusu. En çok konut ortalama metrekare fiyatı düşük olan ilçelerde satılıyor. İstanbul'da trend ucuz konut diyebiliriz" dedi.

Karar
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