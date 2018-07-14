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Diyarbakır'da kaybolan Yusuf'un ölümünde kahreden detay

Diyarbakır'da kaybolduktan 12 gün sonra su kanalında cesedi bulunan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın bedeninin kurtlandığı öğrenildi. Aile Yusuf'u giysi ve ayakkabılarından teşhis etti
14 Temmuz 2018 08:55
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Diyarbakır'da kaybolan Yusuf'un ölümünde kahreden detay

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü Mahallesi'nde 1 Temmuz sabahında hayvan otlatmak için evden çıkan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz'dan 12 gün haber alınamamış, yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen Yusuf'tan bir ize rastlanmamıştı. Yeşerdi köyünde akıntıya kapılıp kaybolan Selman ve Fırat Kızılçiçek'i arama çalışmaları sırasında 12 gün boyunca ulaşılamayan Yusuf Yılmaz'ın cansız bedenine köyün yaklaşık 30 kilometre uzağında bulunan sulama kanalında ulaşılmıştı.

Cesedin güneşte kalan tarafı kurtlanmış

Genç Yusuf, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edilerek dün Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Mahallesi'nde defnedildi. Yusuf'un otopsi raporunda üzerinde elbise ve ayakkabılarının bulunduğu, vücudunda ise darp, cebir ve tecavüz izine rastlanmadığı öğrenildi. Raporda vücutta kurtlanmaların olduğu belirtilirken, aile Yusuf'un yüzünün tanınamaz hale gelmesi nedeniyle Yusuf'u giysi ve ayakkabılarından teşhis etti. Cesetten alınan parçaların Yusuf'un kesin ölüm nedeni ve DNA testi nedeniyle Adli Tıp Kurumuna gönderildiği kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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