Ticarette yeni dönem

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının "Ticaret Bakanlığı" adı altında yeniden yapılandırılmasının ardından, yeni bakanlığın yol haritası da çiziliyor. Ruhsar Pekcan'ın göreve getirildiği bakanlığın bu dönemde odaklanacağı konuların başında, 2023 yılına kadar 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türk lirasıyla ticarette yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması ve elektronik ihracatın geliştirilmesi geliyor.

DIŞ TİCARETTE 'TÜRK LİRASI' SEFERBERLİĞİ

Türk lirasıyla yapılan dış ticaretin toplam ticaretteki payının 5 yılda yüzde 15'e yükseltilmesi de yeni dönemin öncelikli hedefleri arasında yer alacak. Çok taraflı ticaret ve yatırım ilişkilerine Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda yön vermek amacıyla ticaret ve yatırım potansiyeli bulunan ülkelerle üst düzey ikili mekanizmalar oluşturulacak ve ticarette yerel para kullanımı özendirilecek. Yüksek teknolojili ürünlerin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı 5 yılda yüzde 6'ya, yüksek ve orta teknolojili yatırımların toplam yatırım tutarı içindeki payı da yüzde 40'a çıkarılacak.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENECEK

Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik resmi müzakerelere başlanacak. Gümrük Birliği'nin işleyişinin iyileştirilmesi suretiyle Avrupa Birliği ile ticari ve ekonomik ilişkiler en üst seviyeye çıkarılacak. Yürütülmekte olan 11 serbest ticaret anlaşması (STA) ve 4 tercihli ticaret anlaşması (TTA) müzakeresi ülke hassasiyetleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak tamamlanacak. "Bir Kuşak ve Bir Yol Projesi" çerçevesinde demiryolu ve denizyolu güzergahları üzerinde yer alan ülkelerle STA imzalanacak. Bu girişimle halihazırda Türkiye'nin ortalama 3 bin kilometre olan ihracat menzilinin de artmasına destek sağlanacak.

Ürün İhtisas Borsası açılıyor

Komşularla ticaretin ve dostluğun artırılması için yeni gümrük kapıları açılarak, mevcut olanlar yap-işlet-devret modeliyle yenilenecek. Yeni dönemde Türkiye, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı, dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilecek. Lisanslı depolarda korunan tarım ürünlerini temsil edecek elektronik ürün senetlerinin işlem göreceği Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın faaliyete geçmesiyle elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı tek platformda yapılacak.

Esnafa yol haritası çiziliyor

Esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin rekabet güçlerini yükseltmek, kooperatiflerin geliştirilmesine yönelik destek mekanizmalarını çeşitlendirmek ve mevcut desteklerin etkinliğini artırmak için yürütülen çalışmalara devam edilecek. Esnaf ve sanatkarın stratejik planı yenilenerek 2018-2023 yıllarını kapsayacak yeni bir strateji belgesi ve eylem planı hazırlanacak. Esnaf ve sanatkarların rekabet güçlerinin artırılabilmesi için Esnaf ve Sanatkarlar İçin Sektör Analizleri Projesi hayata geçirilecek.

E-İHRACAT STRATEJİSİ UYGULAMAYA GEÇİRİLECEK

İhracatçıların finansmana erişim imkanları artırılacak, Türkiye ticaret merkezlerinin sayısı 40'a çıkarılacak. El sanatkarları, ustalar gibi küçük ölçekli bireysel girişimcilerin ürünlerinin, e-ihracat ve fuar gibi platformlarda aktif olarak pazarlamalarını sağlayacak dış ticaret sermaye şirketlerinin kurulması sağlanacak. Yeni destek mekanizmalarıyla firmadan firmaya ihracat da dahil, elektronik ticaretin toplam ihracat içindeki payı yüzde 25'e çıkarılacak. e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya geçirilerek, Türkiye merkezli ödeme hizmet sağlayıcılarının uluslararası alanda tanınırlığının artırılması ve e-ticaret alanında uluslararası iş birliği imkanlarının geliştirilmesi mümkün hale getirilecek.