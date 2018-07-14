Tezini veremeyen düz memur olacak

Yetki yasasına dayanılarak çıkarılan 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da birtakım değişiklikler gerçekleştirildi. Söz konusu düzenlemelerden biri de kamuda görev yapan uzman yardımcılarının yükselmesine ilişkin oldu. KHK ile önemli bir kriter getirildi.

YABANCI DİL ŞARTINI YERİNE GETİRMELİLER

Buna göre, süresinde tezini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyen uzman yardımcıları düz memurluğa kaydırılacak. Yine uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler ile yabancı dil şartını yerine getiremeyen uzman yardımcıları da unvanını kaybederek düz memurluğa düşürülecek. Uygulama ile yardımcılıktan uzmanlığa geçişte gereken kriterleri yerine getirmek için yıllarca kadroların işgal edilmesinin önüne geçilecek.

Ahmet Fatih Erturan