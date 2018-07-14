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'3 katlı tünel' ihalesi bu yıl yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bakanlık olarak insanların ulaşımda ve iletişimde hayatını kolaylaştıracak mega projelerin hızlandırılacağını belirterek, "Hiçbir projemizde yavaşlama olmayacak. Gerekirse daha fazla çalışacağız ve projelerimizi insanlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.
Turhan bu kapsamda, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ni bu yıl ihale edeceklerini söyledi. Dünyadaki ilk 3 katlı tünel olacak 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin önemine işaret eden Turhan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneliyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tünelinin birleştirilerek, tek tünelle boğazdan geçişin sağlanacağını anlattı.
ÇANAKKALE'DE İŞLER HIZLANIYOR
Geçtiğimiz yıl 18 Mart'ta temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmaların hızlandırılacağına dikkati çeken Turhan, Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına inşa edilecek köprünün, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü olarak hizmet vereceğini söyledi. Turhan, tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" olacağını vurguladı.
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