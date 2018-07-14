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Katma değerli satış, TL ile ticaret

Türk lirasıyla yapılan dış ticaretin toplam içindeki payı, 5 yılda yüzde 15'e yükselecek. Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı da, ilk etapta yüzde 6'ya çıkacak
14 Temmuz 2018 08:50
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Katma değerli satış, TL ile ticaret

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının "Ticaret Bakanlığı" adı altında yeniden yapılandırılmasının ardından, yeni bakanlığın yol haritası da çiziliyor. Ruhsar Pekcan'ın göreve getirildiği bakanlığın bu dönemde odaklanacağı konuların başında, 2023 yılına kadar 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılması, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, TL ile ticarette yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması ve elektronik ihracatın geliştirilmesi geliyor. Bu kapsamda, markalaşma ve kurumsallaşma kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla, işletmelerin yeni pazarlara açılması sağlanacak.

Türk lirasıyla yapılan dış ticaretin toplam içindeki payının 5 yılda yüzde 15'e yükseltilmesi de yeni dönemin öncelikli hedefleri arasında yer alacak. Çok taraflı ticaret ve yatırım ilişkilerine Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda yön vermek amacıyla, ülkelerle üst düzey ikili mekanizmalar oluşturulacak ve ticarette yerel para kullanımı özendirilecek. Katma değeri yüksek, yüksek teknolojili, marka, tasarım, inovasyona dayalı mal ve hizmetlerin üretimi ve pazar çeşitlendirilmesi hedefiyle, Türkiye'nin küresel değer zincirindeki konumu güçlendirilecek. Yüksek teknolojili ürünlerin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı 5 yılda yüzde 6'ya, yüksek ve orta teknolojili yatırımların toplam yatırım tutarı içindeki payı da yüzde 40'a çıkarılacak.

İpek Yolu'nda STA hamlesi

Yeni dönemde Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik resmi müzakerelere başlanacak. AB ile ticari ve ekonomik ilişkiler en üst seviyeye çıkarılacak. Yürütülmekte olan 11 serbest ticaret anlaşması (STA), ülke hassasiyetleri dikkate alınarak tamamlanacak. "Bir Kuşak ve Bir Yol Projesi" güzergahı üzerinde yer alan ülkelerle STA imzalanacak. Türkiye, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı, dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilecek.

Hal kanunu devreye giriyor

Lisanslı depolarda korunan tarım ürünlerini temsil edecek elektronik ürün senetlerinin işlem göreceği Türkiye Ürün İhtisas Borsası faaliyete geçecek. Böylece ürün senetlerinin alım ve satımı tek platformda yapılacak. Lisanslı depo sayısı, depolama kapasitesi ve ürün çeşitliliği artırılacak, sebze ve meyve ticaretinde düzenlemeye gidilerek yeni Hal Kanunu hayata geçirilecek. Ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimler Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) dahil edilecek.

e-İhracat hızla yaygınlaşacak

İhracatı 100 milyon doların altında kalan illerde özellikle genç girişimcileri ihracatçı yapmak ve yeni ihracatçılar çıkarmak üzere destek ofisleri kurulacak. Finansmana erişim imkanları artırılacak, Türkiye ticaret merkezlerinin sayısı 40'a çıkarılacak. El sanatkarları, ustalar gibi küçük ölçekli bireysel girişimcilerin ürünlerinin, e-İhracat ve fuar gibi platformlarda aktif olarak pazarlanması sağlanacak. Elektronik ticaretin toplam ihracat içindeki payı yüzde 25'e çıkarılacak.
Türkiye
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