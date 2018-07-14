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TSK: Kuzey Irak'ta silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine, 13 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatlarında, 6 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.
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