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Ticaret Bakanlığı'nın yeni logosu belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan Ticaret Bakanlığının yeni logosu belli oldu. Yapılandırmaya gidilen diğer bakanlıklardaki dönüşüm de imajlarına yansımaya başladı, bakanlıkların siteleri değişirken yeni tabelalar için siparişler veril
14 Temmuz 2018 10:19
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Ticaret Bakanlığı'nın yeni logosu belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan Ticaret Bakanlığının yeni logosu tasarlandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya konulmasıyla oluşturulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede 16 bakanlık ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yer aldı. Yeni sistemde etkin bir koordinasyon için bazı bakanlıklar yeni isimlerle yapılandırılırken, 9 bakanlığın ismi değişmedi.

Yeniden yapılandırılan bakanlıklardaki değişim bu kurumların imajına da yansımaya başladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının "Ticaret Bakanlığı" adı altında yeniden yapılandırılmasının ardından, bu bakanlığa yeni logo tasarlandı.

Daha önce Ekonomi Bakanlığı tarafından kullanılan logonun esas alındığı tasarımda, "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı" adı daire şeklindeki Türk bayrağını çevreledi.

Birleştirilen bakanlıkların internet siteleri güncellenirken, söz konusu bakanlıklara ait yeni unsurlar bu sitelere eklendi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresi de hizmete girdi.

Bakanlık siteleri ve logolarla başlayan dönüşüm, tabelaların değişimiyle devam edecek. Siparişleri verilen tabelaların yakın zamanda yerlerini alması bekleniyor.

- Kabinedeki değişiklikler

Yeni sistemde, Avrupa Birliği Bakanlığı, "Dışişleri Bakanlığı" çatısı altına geçmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adı altında birleşti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının birleştirilmesiyle "Ticaret Bakanlığı", Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığının birleştirilmesiyle de "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" oluşturuldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının adı "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının birleştirilmesiyle "Tarım ve Orman Bakanlığı" oluşturuldu.

Önceki dönemde başbakan yardımcılığına bağlı olan Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ile "Hazine ve Maliye Bakanlığı" çatısı altında birleşti.
Anadolu Ajansı
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