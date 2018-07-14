|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Onur Mahmutoğlu (19) idaresindeki 37 ED 531 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağı'nda Yalçın Acar yönetimindeki 34 GH 9109 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Mahmutoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Mahmutoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu haber 836 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI