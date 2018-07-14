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Küçük kızı taciz eden hizmetlinin tutukluluğunun devamına kararı verildi

Konya'da hizmetli olarak çalıştığı ortaokulda, 6'ncı sınıf öğrencisi K.Ç.'ye (11) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan evli ve 4 çocuk babası N.Ç.'nin yargılanmasına devam edildi. Hakim tutukluluk halinin devamına karar verdi
14 Temmuz 2018 11:40
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Küçük kızı taciz eden hizmetlinin tutukluluğunun devamına kararı verildi

Tanık olarak ifade veren aynı okulda öğrenci olan Ş.D., "K.Ç. bana N.Ç.'nin sürekli kendisine hediyeler verdiğini, ellediğini söylerdi. Her hafta böyle şeylerden bahsederdi bana. Bunları anlatırken de ağlardı" dedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı N.Ç.'nin tahliye edilmesini isterken, mahkeme başkanı bu talebi reddederek N.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kentteki bir ortaokulda 6'ncı sınıfta eğitim gören kız öğrenci K.Ç., öğretmeni Ş.H.'ye ağlayarak okulda hizmetli olarak çalışan N.Ç.'nin istismarına uğradığını, kimseye anlatamadığını, geceleri, "Bana dokunma, beni tutma" diye bağırarak uyandığını anlattı. Öğretmen de durumu okul yönetimi ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma tarafından okulda gözaltına alınan N.Ç., 'çocuğun istismarı' suçundan tutuklandı. N.Ç. hakkında Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk celsesinde ifade veren K.Ç., unuttuğu montunu almak için gittiği çay ocağında N.Ç.'nin tacizine uğradığını ileri sürdü. N.Ç.'nin genelde kendisini yalnız gördüğünde tacizde bulunduğunu iddia eden K.Ç., ''N.Ç., arkadaşlarımın yanında bana bir şey yapmazdı. Genelde tekken yapardı. Bir arkadaşımı da 3'üncü sınıftayken öpmüştü. Öğretmenimiz yokken, bütün sınıfın önünde yaptı. Sınıftaki bütün arkadaşlarım şahittir'' dedi.

AĞLAYARAK UĞRADIĞI TACİZİ ANLATMIŞ

Davanın 4'üncü celsesine tutuklu sanık N.Ç. ve sanık avukatları katıldı. Dava kapsamında ifadesine başvurulan öğrenci Ş.D., "Biz K.Ç. ile aynı okulda okuyoruz. Ceketimi okulda unuttuğum bir gün, K.Ç. ceketimi alıp getirmişti. Cebinde iki armut vardı. Armutlardan birini bana verdi. N.Ç.'nin sürekli kendisine hediyeler verdiğini ve kendisine dokunduğunu söylüyordu. Biz okul çıkışlarında birlikte eve gidiyorduk. Her hafta genellikle böyle şeylerden bahsederdi bana. Bunları anlatırken de ağlardı. Bunları bana N.Ç. tutuklanmadan önce anlatırdı" dedi.

Tanık ve sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı, suç vasfının değişme ihtimali düşünülerek N.Ç.'nin tahliye edilmesini istedi. Mahkeme başkanı talebi reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, ertelendi.
Doğan Haber Ajansı
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