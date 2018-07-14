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Her araçla meyve ve sebze taşınamayacak

Gıda enflasyonuyla mücadele amacıyla meyve ve sebzeleri taşıyan araçların, yıl başına kadar belirli iç sıcaklık ve nem şartına sahip belgeli frigorifik araçlar olması gerekecek. Bu araçların, belirlenen kriterlere uygunluğunu test ederek belgelendirmesini yapacak TSE, muayene işlemlerine başladı
14 Temmuz 2018 12:10
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Her araçla meyve ve sebze taşınamayacak

Gıda enflasyonuyla mücadele amacıyla meyve ve sebze taşıyacak araçların 1 Ocak 2019'a kadar belirli iç sıcaklık ve nem şartına sahip belgeli frigorifik araçlar olması şartı aranacak. Araçların bu kriterlere uygunluğunun kontrolü için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından muayene işlemlerine başlandı.

Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebze taşıma sırasında oluşan zayi oranının düşürülmesi ve bu yolla gıda enflasyonunun önlenmesi için çalışma yürütüyor.

Bakanlık tarafından getirilen, "ürünlerin soğutmalı frigorifik araçlarda taşınması" şartı çerçevesinde bu araçların belirlenen iç sıcaklık ve nem şartlarını taşıması gerekiyor. Araçlar, aranan kriterler çerçevesinde, TSE tarafından muayene ve test edilerek belgelendirilecek.

Frigorifik araçlar için 1 Ocak 2019'a kadar TSE'den söz konusu belgenin alınması gerekiyor. Bu yöndeki hazırlıklarını tamamlayan TSE, söz konusu araçlara yönelik test ve belgelendirme işlemlerine başladı. Araçların belirtilen şartlara uygunluğu TSE tarafından 3 yıllık periyotlarla belgelendirilecek.

Taşımacılar, TSE bünyesinde 44 ilde faaliyet gösteren kontrol merkezlerine giderek, araçlarını muayene ettirebilecek.

Yapılan kontrollerle amacına uygun olmayan araçların kullanılması önlenerek, ürün kalitesinin korunması sağlanacak.

Aranacak şartlar

Frigorifik araçların taşıması gereken kriterler şöyle:

Araçlardaki yalıtımlı ekipmanın iç ve dış yüzeyinde herhangi bir yıpranma, delinme veya çatlak bulunmayacak.

Kapıları kapatıldığı zaman yalıtımlı ekipman içine herhangi bir ışık sızıntısı olmayacak.

Yalıtımlı ekipmanın iç sıcaklığını 0-14 derece tutabilecek mekanik cihazlar bulunacak.

Yalıtımlı ekipmanda sıcaklık ve nem takip cihazı yer alacak.

Çabuk bozulan gıdaların taşındığı "ATP Belgesi"ne sahip araçların, soğutma/ısıtma ekipmanıyla sıcaklık/nem takip cihazının bulunması durumunda bu şartları karşıladığı kabul edilecek. Malların üretim yerinden sınai işletmeye, üretim yerindeki toptancı haline veya tasnifleme ve ambalajlama tesisine taşınmasında kapalı ya da tenteli taşıma araçları kullanılabilecek.

Depolar TSE şartlarına uyacak

Öte yandan, ürünlerin yer alacağı soğuk hava depolarında da TSE tarafından belirlenmiş standartlar aranacak. Bu depolar, malların bozulmasına veya kalite kaybına yol açmayacak şekilde ısı ve nemli ortama sahip olacak.

Gıda enflasyonuna yol açan nedenler arasında, yaş meyve ve sebzede üretim sonrası oluşan kayıplar yer alıyor. Ülkedeki yaş ve meyve üretiminin yüzde 25-40'ı üretim-dağıtım-tüketim zincirinde zayi oluyor. Bu kaybı önlemek için meyve ve sebzelerin üretimden satış aşamasına kadar soğuk zincirde muhafaza edilmesi gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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