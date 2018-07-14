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Kuşadası açıklarında akaryakıt gemisi su almaya başladı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, bir akaryakıt gemisinin, makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başladığı bildirildi
Alınan bilgiye göre, kıyıdan yaklaşık 3 mil uzaklıktaki "T.Caroline" gemisi, makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başladı.
Yardım talebi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından dalgıç pompalar bölgeye gönderildi.
Su alan gemide dalgıç pompalarla su tahliyesi gerçekleştiriliyor.
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