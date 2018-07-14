8 yaşındaki şehit kızı, babası için hatim indirdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da şehit olan İzzet Özkan'ın 8 yaşındaki kızı Sıla Özkan, babasının dileğini yerine getirerek Kur'an-ı Kerim öğrendi ve babası için hatim indirdi.

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne koşan 33 yaşındaki Özkan, Külliye'ye atılan bomba nedeniyle şehit olmuştu.

Şehit annesi Zeliha Özkan, oğlu İzzet Özkan'ın darbe girişimini duyar duymaz darbecilere engel olmak için dışarı çıkmak istediğini, bu sırada kızının, "Abi nereye?" diye bağırdığını anlatarak "Kızım öyle bağırdığında ciğerimden bir parça koptu sanki, çok kötü oldum." dedi.

İzzet Özkan'ın 2 saat içinde döneceğini söyleyerek evden ayrıldığını belirten anne Özkan, "İki saat sonra beni arayarak, ortalığın çok karışık olduğunu söyledi. Zaten devamlı bir şey olsa 'Ben en önde giderim, şehitlik mertebesine ulaşsam daha ne isterim?' derdi. Gece, telefonla ulaşamadık oğluma ve sabaha doğru hastanede olduğunu öğrendik. Hastaneye gittik, morga götürdüler bizi, şehit haberini aldık." diye konuştu.

Torunlarının iyi bir eğitim alması için çabaladığını vurgulayan Özkan, "Çocuklarına genç odası yapabilmek için 4+1 bir ev almak için çalışıyordu. Şehit olduğunda devletin verdiği parayla sattığımız kendi evimizin parasını birleştirip bu evi aldık ve oğlumun isteğini yerine getirdik. Evi yerleştirdiğimizde büyük bir kelebek evin içinde sürekli döndü durdu." dedi.

Oğlunun yokluğunda hayattan hiç tat alamadıklarını dile getiren Özkan, her sabaha onun acısıyla başlayıp her gece aynı acıyla yattıklarını söyledi.

- "Babalarının şehit olmasının ardından Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler"

Şehidin eşi Serap Özkan, son bir yıldır eşinden "Ayakların üzerinde durmayı öğren." sözünü duyduğunu anlatarak eşinin birçok sorumluluğu kendisine verdiğini aktardı.

İzzet Özkan'ın son günlerinde sürekli şehitlik mertebesinin ne kadar kutsal olduğunu söylediğini ve "Keşke ben de şehit olabilsem." ifadelerini kullandığını dile getiren Özkan, Allah'ın eşini dileğine kavuşturduğunu söyledi.

Özkan, eşinin varlığını evin içinde sürekli hissettiklerini ifade ederek "Hatta çocuklarımız 'Anne, babam yanımızda' diyorlar. Kimi zaman parkta babalarını gördüklerini belirtiyorlar. Babalarının kokusunu alıyorlar ve bana yatarken 'Anne, babam yanımızda, onu incitme, biraz kenara yat' diyorlar." dedi.

Hayattayken eşinin en büyük dileğinin çocuklarının Kur'an-ı Kerim öğrenmesi olduğuna işaret eden Serap Özkan, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim okumasını çok istiyordu. Rabb'ime şükürler olsun ki hepsi de şimdi Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor. Ortanca kızım geçen yıl babası için hatim indirdi, küçük kızım da bu yıl başladı ve Rabb'imin izniyle inşallah hatim indirecek, oğlum da Yasin-i Şerif okuyor. Babalarının şehit olmasının ardından Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler."

- "Babam için hatim indirdim"

Şehit kızı Sıla Özkan (8), babasını çok özlediğini vurgulayarak "Onu çok seviyordum. Babamın bizim yanımızda olduğunu hissediyorum. Bazen benim yanımda yattığını hissediyorum. Böyle olunca çok mutlu oluyorum." dedi.

Babasının en büyük isteğinin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri olduğunu belirten Sıla Özkan, "Babam, şehit olduktan sonra Kur'an-ı Kerim'e başladım ve bir kez de babam için hatim indirdim." diye konuştu.

Şehidin diğer kızı İnci Özkan (6) da zaman zaman rüyasında gördüğü babasının ona şeker verdiğini anlattı.

Şehit Özkan'ın tek oğlu Recai Özkan (10) ise hala babasının aldığı oyuncaklarla oynadığını belirterek onu her gün daha çok özlediğini kaydetti.