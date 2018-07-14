1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarihi köprüde pratisyen hekime pankartlı evlilik teklifi

Diyarbakır'da yaşayan Üzeyir Damar, kız arkadaşı Cansın Yılmaz'a, tarihi On Gözlü Köprü'de pankart açarak sürpriz evlilik teklifinde bulundu
14 Temmuz 2018 13:38
Yazdır
Tarihi köprüde pratisyen hekime pankartlı evlilik teklifi

Diyarbakır'da yaşayan 32 yaşındaki iş güvenliği uzmanı Üzeyir Damar, tarihi On Gözlü üzerinde pankart açarak kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Diyarbakır'da yaşayan Üzeyir Damar, Ankara'da pratisyen hekim olan kız arkadaşı Cansın Yılmaz'a evlilik teklifi için bir sürpriz hazırladı. Yakın çevresini de sürprizine dahil eden Damar, Yılmaz'ı kente davet etti.

Merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri üzerinde bulunan ve çevresi dinlenme mekanlarıyla çevrili tarihi On Gözlü Köprü mevkisine gelen Damar'ın yakınları sürpriz evlilik teklifi için hazırlık yaptı. Damar da kız arkadaşı Yılmaz'ı Diyarbakır Havalimanından alarak On Gözlü Köprü'ye geldi.

Burada bir süre kız arkadaşı ile sohbet eden Damar, daha sonra On Gözlü Köprü üzerinde "Gel aydınlatalım kadim kentin surlarını. Gel yeşertelim Hevsel Bahçelerini. Gel beraber küçeleri çocuk sesleriyle dolduralım. Yarim bir ömür sevdam ol." yazılı pankartın açılması ve gitar eşliğinde aşk şarkılarının çalınmasıyla Yılmaz'a evlilik teklifinde bulundu.

Şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Yılmaz, Damar'ın parmağına yüzük takması ve On Gözlü Köprü üzerinde havai fişeklerin patlamasıyla evlilik teklifini kabul ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

Damar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın kendileri için önemli olduğunu ve sevdiği insanlarla sevdiği kişiye sürpriz evlilik teklifinde bulunmak istediğini dile getirdi.

Yılmaz da halen kendisini uçakta hissettiğini, sürpriz evlilik teklifini sevdiği insandan almanın güzel bir his olduğunu aktararak, "Yine burada tanışmıştık. Bir proje için gelmiştim ve bu ikinci gelişim. İkinci gelişim de sevdiğim adam için oldu. Benim için burası çok değerliydi şimdi daha çok değerli oldu." ifadelerini kullandı.

Erkek arkadaşı Damar'ın ayrılık kararını bildirmek için kendisini kente çağırdığını ve bir saat önce geldiği Diyarbakır'dan bir an önce gitmek için uçak bileti baktığını anlatan Yılmaz, "Masada otururken, bana 'Uğurlar olsun.' falan diyordu. Az kalsın gidiyordum. Normalde hiç öyle biri değildir." dedi.

Damar ve yakınları, daha sonra On Gözlü Köprü üzerinde davul zurna eşliğinde halay çekti
Anadolu Ajansı
Bu haber 4,115 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil yandı
14 Temmuz 2018 15:54		 Eski bakan Danışman vefat etti
14 Temmuz 2018 14:59
Emine Erdoğan'dan 'yerel tohuma' destek
14 Temmuz 2018 14:24		 8 yaşındaki şehit kızı, babası için hatim indirdi
14 Temmuz 2018 12:57
Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
14 Temmuz 2018 12:32		 Nezarette pet şişe kapağını yutarak ölmek istedi
14 Temmuz 2018 10:28
Karayollarında durum
14 Temmuz 2018 09:30		 İç ve doğu kesimlerde sıcaklık 2 ila 6 derece azalacak-Haritalı
14 Temmuz 2018 07:15
Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
13 Temmuz 2018 23:53		 Meteoroloji uyarı yayınladı: Pazartesi gününe kadar
13 Temmuz 2018 22:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Tezini veremeyen düz memur olacak
Erdoğan: Bedelli askerliği Kararname ile çıkarabiliriz
OHAL Komisyonu kararıyla iade olanların mali hakları için düzenleme yapılacak
OHAL sonrası terörle mücadele düzenlemesi geliyor
Ziya Selçuk veliler için umut oldu
Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
Bahçeli: FETÖ'nün siyasi ayağı hala aydınlatılamamıştır
'Çözülene, dökülene kadar FETÖ'cülerin peşlerindeyiz'
THY ve iştiraklerine 4 bin 600 personel alınacak
Gaybubet evinde yakalanan 'ilçe imamı ve sohbet ablası' evli çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.07.2018 kevin anderson vs john isner maçı 1
hazırlık maçı 1
ha hasan ali,ha ali hasan 3
risin 1
yerry mina 2
hırvatistan 1
jesse pinkman 2
spoiler 1
diş fırçalamak 1
dolar kuru 1
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam