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Diyanet'ten 15 Temmuz klibi
Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümü nedeniyle özel bir sinevizyon hazırlattı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümü nedeniyle özel bir sinevizyon hazırlattı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle özel bir sinevizyon hazırlattı.
15 Temmuz ruhunun çocuklar ve milletin nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi amacıyla ülke genelinde çeşitli programlar yapan Diyanet İşleri Başkanlığının özel olarak hazırlattığı 15 Temmuz temalı sinevizyon, illerde yapılacak seminerlerde ve programlarda izletilecek.
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