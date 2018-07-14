Bahçeli: FETÖ'nün siyasi ayağı hala aydınlatılamamıştır

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Milletimiz dünyaya demokrasi derdi verdi. İstikbalin ufku pırıl pırıl parlamıştır. Cumhuriyetimizin üçüncü evresine kavgasız intikal sağlandı

- Milli uyanış, umut vermiştir. Türk milleti sistemsel açmazları bertaraf etti. İstikbalin ufku pırıl pırıl parlamıştır. MHP bu seçimden alnının akıyla çıkmıştır. Yaşadığımız onca olaya rağmen 24 Haziran seçimi bizim için bir başarıdır. 24 Haziran öncesi bizi iflas ettirme planlarını ters yüz ettik. İman varsa imkan da vardır" dedik. MHP tıpkı Anka kuşu gibi küllerinden doğmuştur. Türk milleti üç hilali ne mahsun bırakmış ne de mahcup etmiştir. 24 Haziran'da MHP büyük bir başarı elde etmiştir.

- Milliyetçi hareket anket çalışmalarıyla öğütülemez. 24 Haziran'da Türkiye kazanmıştır. Kurban edilmek istenen bekamız kazanmıştır. İrade ve karar sahibi büyük Türk milletidir. Partimiz yürütmeyi denetleme sorumluluğunu ikmal edecektir. Verdiğimiz, sözlerin hiçbirini unutmadık.

- Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak yemin etmiştir. Partimizin açıktan desteklediği Binali Yıldırım TBMM'nin yeni başkanı seçilmiştir.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

- Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir. Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide, doviz ve faizde yeni şeytanlıklar peşindedir ancak başaramayacaklardır. Cumhuriyet yeni sistemle daha da güçlenmiştir. Yeni sistemin yerleşmesi için her desteği vereceğiz.

"GELİŞMELERİ UZAKTAN İZLEMEYECEĞİZ"

MHP, devletin yeniden yapılanma sürecinde siyaseten tarihen taşıdığı sorumluluğu yerine getirecektir. Gelişmeleri uzaktan izlemeyeceğiz. Müdahil olmamız gereken yerlerde geri durmayacağız. Biz bu milleti karşılık beklemeden sevdik.

İNCE'YE GÖNDERME

Önce ülke dedik, önce millet dedik. Ülkücülüğün fiyatı yoktur. Ülkücülüğün pazarı yoktur. Bizi bilen bilir bilmeyen de kendi bilir. Apolet tartışmasını fazla uzattım diyen zavallılar için, HDP'ye Kürt siyasi hareketi diyerek, Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan, PKK'ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlıklar olabilir ama bizde pişmanlık asla yoktur. Duruşumuz millettir. MHP kaçak güreşmez, kaçak dövüşmez. Siyaseti millet için yaparız, adam gibi yaparız. Cumhurbaşkanlığı sistemi önümüzdeki bin yılın anahtarıdır. Biz yürüyen mezar taşı değiliz. Türkiye yükselişe geçti, ölü toprağını üzerinden attı."

15 TEMMUZ'UN 2. YILDÖNÜMÜ

15 Temmuz'da yaşanan vahşet son iki asırda karşılaştığımız hiçbir olaya benzememektedir. FETO ihaneti milli ve manevi değerlere telafisi uzun süre yapılamayacak zarar vermiştir. FETO mili hafızalardan asırlarca çıkmayacaktır. FETO iblisin yeryüzü garnizonudur. FETO'yla mücadele aslında Haçlı kafasıyla mücadeledir. Türk milleti istiklaline kanıyla sahip çıkmıştır. O kanlı gecede yaşananların tekerrür etmemesi bizlerin boynunun borcudur. Milli vicdan, hayasız akını durdurdu. Siyasi ayak hala gizemini korumaktadır. Yarın 15 Temmuz'un 2. yıldönümünü anacağız. FETÖ ve PKK tehdidi gündemden çıkmalıdır.

İYİ PARTİ'YLE TOKALAŞMA

Sayın Koray Aydın tecrübeli bir siyasetçidir. Daha dikkatli konuşmasını tavsiye ederim. Bir selam vermek şerle hayırı birbirinden ayırır o bunu ayıramıyor.

OHAL VE AF TARTIŞMALARI

Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Meclis'te yasama çalışamaları başladığında arkadaşlarımız teklifini sunacaktır.

OHAL ayın 18'i itibariyle son buluyor. Yeni bir yasa gündeme getiriliyor, Meclis'e gelecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı kendisine nasıl ifade edilmesini istiyorsan, isteyenler öyle ifade edebilir ama cumhurbaşkanı tektir.