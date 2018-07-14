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TÜBİTAK'tan öğrencilere maaş gibi burs

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu başarılı doktora öğrencilerine çifte burs imkanı sağlamak üzere Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısı açtı. 27 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek program kapsamında başarı şartlarını sağlayan öğrencilere aylık 4 bin 500 lira burs verilecek
14 Temmuz 2018 14:21
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TÜBİTAK'tan öğrencilere maaş gibi burs

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Yurtiçi Doktora Burs Programları"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜBİTAK'ın, Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, ülkede ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştirme süreçlerine katkı sağlamaya devam ettiğini ifade eden Mandal, bu kapsamda yeni ve yenilikçi bir uygulama daha başlattıklarını söyledi.

ÇİFTE BURS

Mandal, kurum olarak bilimsel çalışmalara desteği en üst seviyeye getirmek için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayarak, bu çerçevede başarılı doktora öğrencilerine çifte burs imkanı sağlamak üzere Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısını açtıklarını bildirdi.

ARANAN ŞARTLAR

Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısı şartları hakkında bilgi veren Mandal, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 100/2000 doktora bursunu veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının burslarını alan doktora öğrencilerinin, başarı ve performanslarına bağlı olarak bu imkanlardan yararlanabileceğine dikkati çekti. Mandal, bursiyerlerde aranan şartları şöyle sıraladı:

"Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısından yararlanacak doktora bursiyerlerimizin makalelerinin, uluslararası alan indekslerince taranan veya TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış olması gerekiyor. Bursiyerlerin, bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildirisi olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca bursiyerlerin Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısına başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 1 yıl TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) veya Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bursiyeri olarak bir projede yer almış olması şartı aranıyor."

AYLIK 4 BİN 500 TL

Mandal, doktora bursiyerlerinin, söz konusu başarı ölçütlerinden en az ikisini sağlaması durumunda, TÜBİTAK'tan da eş zamanlı burs almaya hak kazanacaklarını dile getirdi.

Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısına 27 Temmuz'a kadar başvurulabileceğini belirten Mandal, program kapsamında başarı şartlarını sağlayan doktora öğrencilerinin aylık 4 bin 500 lira burs alabileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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