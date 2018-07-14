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Kırmızı bültenle aranan DHKP-C'li terörist İspanya'da yakalandı
Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu S.G, İspanya'da yakalandı
Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu S.G, İspanya'da yakalandı.
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