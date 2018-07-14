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Fındık üreticisi rekolte kaybından endişeli

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, iklim ve hastalık etkenleri nedeniyle rekoltede kayıp olduğunu düşündüklerini bildirdi.
14 Temmuz 2018 15:23
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Fındık üreticisi rekolte kaybından endişeli

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce tamamlanan rekolte çalışmaları sonucu tespit edilen rakamların ileriki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığınca ilan edilmesinin beklendiğini aktardı.

Fındıkta rekolte tartışmalarının üreticiye bir yarar sağlamadığının altını çizen Karan, Bakanlık tarafından açıklanan rakam dışındakilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Karan, Türkiye geneli rekoltenin bu yıl çok iyi olmayacağına işaret ederek "Çünkü iklim şartlarından dolayı kış sıcak geçti, kar fazla yağmadı. Bu da karanfili etkiledi. Külleme hastalığı da fındığın dökülmesine neden oldu. Kayıp Giresun'da yüzde 40, Türkiye genelinde de yüzde 30'lara çıkabilir. İklim ve hastalık etkenleri nedeniyle rekoltede kayıp olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl fındık hasadının erken başlayacağını belirten Karan, şunları kaydetti:

"Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Hasada 20 günlük bir süre kaldı. Üreticilerimizin hasada kadar dip sürgünlerini alması, yabancı otlarla mücadele edilmesi gerekiyor. Üreticilerimizin şimdiden harman yerlerini, işçisini ve deposunu ayarlaması lazım. Fındık kurutmasına dikkat etmeli. Nisan yağmurları fazla yağmadı, kış da beklendiği gibi geçmedi, bu nedenle fındık erken oldu. Fındık sezonuna 15 gün erken başlanacak gibi gözüküyor. Sahil kesimde temmuz ayı bitmeden hasada başlanır diye düşünüyoruz."

Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kesinlikle piyasada olması gerektiğe dikkati çekerek, "Şu anda Giresun kalite fındık 13,25 liradan satıyor. TMO'nun hem elindeki fındığı değerlendirmek hem de üreticiyi mağdur etmemek için yeni sezonun hazırlıklarını tamamlayıp piyasaya girmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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