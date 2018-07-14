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Aydın'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.E'nin (22) kullandığı plakasız motosiklet, Aydın-Muğla karayolu hayvan pazarı kavşağında devrildi.
Kazada, sürücü ve arkasındaki İ.B. (26) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan İ.B. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sürücü N.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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