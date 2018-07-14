Adnan Oktar'ın villasında aramalar sona erdi

GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMELER SONLANDIRILIYOR. TKDK'NIN AKREDİTASYONU İPTAL OLABİLİR 703 sayılı KHK'nın yürürlükten kaldırdığı hükümlere göre geçici görevlendirilmelerin bir ay içinde sonlandırılacak olması bir çok kurumda sorunlara neden olacak