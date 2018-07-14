1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adnan Oktar'ın villasında aramalar sona erdi

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında sabah saatlerinde mali şube ekipleri aramalar yaptıktan sonra villadan ayrıldı. Aramaların ardında villa son kez mühürlendi.
14 Temmuz 2018 15:36
Yazdır
Adnan Oktar'ın villasında aramalar sona erdi

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda Oktar'ın Kandilli'deki villasına ekipler operasyon yapmıştı. Operasyon sonrası villa mühürlenirken, bugün aynı yerde yine hareketlilik yaşandı.

Villaya sabah saatlerinde gelen ekipler dedektörle arama yaptı. Ekipler aramaların ardından villadan malzemelerle ayrıldı. Villa son kez mühürlenirken, hareketlilik kameralarca kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 234 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çelik kasayı battaniyeye sarıp çaldılar
12 Temmuz 2018 22:56		 Oktar, FETÖ'cüler ve Yahudi milletvekiliyle görüşmüş
12 Temmuz 2018 22:33
Aksaray'da polis memurunu yaralayan kişi yakalandı
12 Temmuz 2018 20:28		 Adnan Oktar'ın çantasından para çıktı
12 Temmuz 2018 19:43
Arı kovanından uyuşturucu çıktı
12 Temmuz 2018 19:19		 2 ilde 'Çiftlik Bank' yöntemiyle dolandırıcılık
11 Temmuz 2018 22:40
Adnan Oktar avukatından bunları istedi
11 Temmuz 2018 20:19		 Kedicik şezlongda yakalandı
11 Temmuz 2018 20:13
Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle kanıtlandı
11 Temmuz 2018 20:10		 Eskişehir'de operasyon: 22 gözaltı
11 Temmuz 2018 19:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Tezini veremeyen düz memur olacak
Erdoğan: Bedelli askerliği Kararname ile çıkarabiliriz
OHAL Komisyonu kararıyla iade olanların mali hakları için düzenleme yapılacak
OHAL sonrası terörle mücadele düzenlemesi geliyor
Ziya Selçuk veliler için umut oldu
Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
Bahçeli: FETÖ'nün siyasi ayağı hala aydınlatılamamıştır
'Çözülene, dökülene kadar FETÖ'cülerin peşlerindeyiz'
THY ve iştiraklerine 4 bin 600 personel alınacak
Gaybubet evinde yakalanan 'ilçe imamı ve sohbet ablası' evli çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.07.2018 kevin anderson vs john isner maçı 1
hazırlık maçı 1
ha hasan ali,ha ali hasan 3
risin 1
yerry mina 2
hırvatistan 1
jesse pinkman 2
spoiler 1
diş fırçalamak 1
dolar kuru 1
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam