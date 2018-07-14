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Adnan Oktar'ın villasında aramalar sona erdi
Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında sabah saatlerinde mali şube ekipleri aramalar yaptıktan sonra villadan ayrıldı. Aramaların ardında villa son kez mühürlendi.
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda Oktar'ın Kandilli'deki villasına ekipler operasyon yapmıştı. Operasyon sonrası villa mühürlenirken, bugün aynı yerde yine hareketlilik yaşandı.
Villaya sabah saatlerinde gelen ekipler dedektörle arama yaptı. Ekipler aramaların ardından villadan malzemelerle ayrıldı. Villa son kez mühürlenirken, hareketlilik kameralarca kaydedildi.
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