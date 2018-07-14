Ankara'dan Kayseri'ye gelen Özhaseki'yi, şehrin girişinde partililer ve vatandaşlar çiçekle karşıladı. Kendisini karşılayanlara teşekkür eden Özhaseki, "Her başlangıç bir bitişe gebe. Önemli olan başlangıçla bitiş arasında iyi işler yapabilmek, eser ortaya koyabilmek ve girdiğiniz kapıdan başınız dik ayrılabilmek." diye konuştu.

AK Parti teşkilatında çeşitli görevlerde bulunduğunu anlatan Özhaseki, şunları söyledi:

"Çok sıkıntılı ortamlarda da bulunduk ama sıkıntılı durumlardan çıkmasını da bildik. Bakanlıkta belki yılların kangreni haline gelmiş imar, otopark yönetmelikleri ve yapıların denetlenmesi ile ilgili ciddi yasalar çıkardık. Kentsel dönüşümü hızlandıracak birçok adım attık. İmar barışı gibi tüm Türkiye'de yaşayan 80 milyon vatandaşın 50-55 milyonunu ilgilendiren konuda ciddi yasalar ortaya koyarak çığır açtık."

Yaptıkları işlerle ilgili büyük gayret gösterdiklerini, bakanlık hizmetlerinin bittiğini ancak ülke için hizmete devam edeceklerini vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Kayseri'ye güzel hizmetler ettiğimizi bildikleri halde sadece kötülüklerinden dolayı hesap yapan, tezgah kuran, kumpas kuran insanlar var. Onlara da hakkımı helal etmiyorum. İlahi adalet bu dünyada da onları da çarpacak, inanıyorum ki öbür tarafta da çarpacak. Kötülerle hesabımız hiç bitmeyecek. Ancak iyi niyetle hareket etmiş, bilmeden dedikodumu etmiş herkese de hakkımı helal ediyorum. Vatandaş hoşuna gitmediği bir şey hakkında konuşabilir, normal. Ancak güzel işler yaptığımızı bildikleri halde kötülük kumpası kuranlara hakkımı helal etmiyorum."