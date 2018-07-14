'İnsanları kandırmak için birçok maske kullandılar'

Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un ikinci yılının "Demokrasi ve Milli Birlik" günü etkinlikleriyle geçeceğini söyledi.

FETÖ/PDY mensuplarının 15 Temmuz 2016'da vatana kastettiğini dile getiren Solmaz, ama bu hain örgütün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin iradesini hesaba katamadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla halkın sokağa dökülerek büyük bir kararlılıkla demokrasiye sahip çıktığını ifade eden Solmaz, halkın böylelikle ülke üzerinde oynanmak istenen oyunları bozduğunu anlattı.

Solmaz, FETÖ mensuplarının insanları kandırmak için birçok maske kullandığına işaret ederek, "Soruşturma dosyalarında, yargılamalar esnasında tanıkların, müştekilerin veya sanıkların itiraflarını görünce ülkemizin ne büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu, hain darbe girişimine kalkışanların emellerini çok net görme imkanı bulduk." diye konuştu.

Bu örgütün ülke üzerinde gayesi olan çıkar gruplarına hizmet ettiğini belirten Solmaz, Başkan Erdoğan ile milli irade, yargı, silahlı kuvvetler ve emniyetin ülke için büyük bir mücadele vererek, dış güçlerin amacına ulaşmasının önüne geçildiğine dikkati çekti.

"15 Temmuz'da demokrasi kazandı"

Solmaz, 15 Temmuz'un ülke için bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da demokrasi kazandı.15 Temmuz'la beraber halkımızın milli birlik ve beraberliği en üst seviyelere çıktı. Halkımızın hain darbe girişimine karşı duruşları ve sonrasında yaşadıklarını düşündüğümüzde 15 Temmuz büyük bir hain darbe girişimiydi ama insanlarımız için milli birlik ve beraberlik açısından çok güzel bir göstergeydi."

OHAL süresince yargısal faaliyetin de çok gündeme geldiğini bildiren Solmaz, "OHAL sokaktaki insanı hiç etkilemedi. OHAL terör örgütlerine uygulandı. Örgüt üyeleri, sanıkların itirafçı olmaması için sürekli kandırma, yalan ve vaatlerde bulunma yöntemlerine başvurdu. Son süreçte FETÖ sanıkları kendilerine söylenen yalanları inanmadı ve çözülmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu kadar büyük bir örgütle her ülke mücadele edemez"

Yargılama sürecinde örgüt üyelerinin tek tek itirafçı olmaya başladığını vurgulayan Solmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Örgüt üyelerinin itirafçı olduklarını, pişmanlık ve nedamet içinde olduklarını dosyalardaki ifadelerde gördük. İtirafçı sayısı artmaya devam ediyor. İtirafçı olanlar özellikle örgütün yurt içi ve dışı faaliyetleri hakkında bilgiler verdiklerini gördük. Devlet her zaman şefkatli yüzünü gösterdi. Suç işleyen insanlara karşı tabii cezai maddelerimiz var. Ama örgütün çözülmesine katkı sağlayanlara kanun her türlü desteği verdi. Zaten insanları yalanlarla bir yere kadar kandırabilirsiniz ve örgütün yalanları da ortaya çıktı."

Emniyet Genel Müdürlüğünün de örgütün dijital veri ve haberleşme yöntemlerini daha çabuk çözebilmek için yeni programlar kullandığını kaydeden Solmaz, bunun soruşturma dosyalarına büyük katkı sağladığını anlattı.

Solmaz, bütün yargı organlarının bu süreçte üzerine düşeni en iyi şekilde yaptığını ve kolluk güçlerinin de büyük bir özveriyle çalıştığını dile getirerek, "Bu kadar büyük bir örgütle her ülke mücadele edemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, onun yol göstermesiyle, halkın da desteğiyle bunu başardık." ifadelerini kullandı.