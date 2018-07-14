Adıyaman Müftüsü 'cemaatler' konusunda uyardı

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, camilerde ki din görevlilerini cemaatler konusunda uyardı. Belediye Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Mehmet Taşçı, Allah'tan, Peygamber'den bahsetmeden sadece cemaat çıkarlarını ön planda tutanlardan uzak durulmasını istedi.

Mehmet Taşçı, "Sadece kendi hocasından, üstadından, şeyhinden bahsediyorsa, Peygamberden bir satır bahsetmiyorsa bu cemaate bu tarikata gitmeyin. Gittiğiniz yerde haram işliyorlar, harama alıştırıyor. Siz sohbete gidiyorsun, Kuran var mı? Yok. Tefsir var mı? Yok. Hadis var mı? Yok. Peygamberin hayatı var mı? Yok. Ha bire kendini anlatıyor. Kendini pazarlıyor bir müddet sonra sizi de pazarlayacak. Allah'ın anlatılmadığı, Peygamberin anlatılmadığı, Kuran'ın okunmadığı, kendinden bahseden, kendi kitaplarını okuyan yerlere gitmeyin. Bu millete bir daha mı bela göstermek istiyoruz. Bir cemaat Allah'ı, Kur'an'ı, Peygamber'i değil de kendi kitaplarından başka bir şey okumuyorsa O cemaatte bir şey yapacak demektir. O cemaatin kafasının altında bir şeyler vardır. Bunu görelim, illa uçurumun ağzına gelince uyarmak zorunda değilsiniz. Cumaya gelmez, imamları sevmez, bir satır Peygamberlerden bahsetmez, iki satır tefsir okumaz, ilmihal hiç okunmaz, böyle cemaat olur mu?" dedi.

Taşçı, camilerde hiçbir cemaatin kitabının bulunmamasını isteyerek, "Camilerde hiçbir cemaatin kitabı olmayacak. Bunu net söylüyorum. Kitaplıkta herhangi bir cemaatin kitabı olmayacak. Eğer Cami imamı kendi görevini bırakıp, birilerinin hizmetine girmişse gitsin oradan maaş alsın. Camilerimizde Diyanet İşleri Başkanlığı dışında herhangi bir cemaat kitabı bulunmasın. Eğer öyle bir kitap varsa götürüp evinize koyun" diye konuştu.