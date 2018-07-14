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Simit fiyatları ekmek fiyatlarını geçti

İzmit'te 110 gramı 1.25 TL'ye satılan simit, son zamla 120 grama çıkarılarak 1.50 TL'ye satılmaya başladı. Son zamla simit fiyatları 1.25 TL'ye satılan ekmeği geçti.
14 Temmuz 2018 16:06
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Simit fiyatları ekmek fiyatlarını geçti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan simit, son zamla ekmekten daha pahalı hale geldi. 110 gramı 1.25 liraya olan simit, 120 grama çıkarılarak 1.50 TL'ye satılmaya başlandı. Zam öncesinde 1.25 TL'lik fiyatı ile ekmekle aynı fiyata satılan simit, zamlı fiyatıyla ekmekten daha pahalı hale geldi. 2 gün önce Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantısında alınan kararla fiyatı arttırılan simitler zamlı fiyatlarıyla satışa sunuldu. Durumdan habersiz simit almaya gelen vatandaşlar ise yeni fiyatlar karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"Simidin fiyatının ekmekten pahalı olması acı bir durum"

Simit almaya gelen Ahmet Bülent Özdemir, simit fiyatındaki artışın vatandaş için ağır olduğunu belirtti. Özdemir, "Simit fiyatının yükselmesi bize ağır oldu. Ekmekten bile pahalı. Bugünün şartlarına göre satıcı için normal ama ülkenin şartlarına göre çok ağır. Ufacık bir simidin fiyatının ekmekten bile pahalı olması kadar acı bir durum yok. Allah bizden daha yoksul kişilere yardımcı olsun. Bizde zorluk çekiyoruz. Eskiden orta direktik, şimdi orta direk öldüğü için yoksul sınıfına geçtik. Maddi durumu bizden daha düşükler olduğu için durum daha zor" dedi.

Yüksek maliyetler nedeniyle simit fiyatı da yükseldi

Artan maliyetler nedeniyle simit fiyatlarının zamlandığını ifade eden simit satıcısı Bişar Kara, "Simit İzmit'in simgesi olmuş, 1.25'ten 1.50'ye yükselmesi pek fazla bir artış değil. Simidin maliyeti çok yüksek. Bugün maliyetine baktığımız zaman susamın kilosu 12 TL'yi buluyor. Bu nedenlerden dolayı simidin fiyatı yüksek. İlk etapta vatandaşa fiyatının 1.5 TL olduğunu söylediğimiz zaman vatandaş biraz ister istemez tepki gösterir ama yine satışlar devam ediyor. Kimisi 'İyi olmuş, değer buna' derken kimisi de 'Simit 2 lirada olsa ben bu simidi yerim' diyor. Bu tip tepkiler geliyor. Fiyatının 1.50 lira olması bizim için pek farklı olmadı. Neden olmadı? Maliyeti yüksek. İmalatçı olduğum için bizi etkilemedi" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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