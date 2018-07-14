Ticari taksi kaza sonrası şaha kalktı

Kaza, 8 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında Bağcılar Osmangazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen ticari taksi henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı, ardında takla attı. Ticari taksi adeta şaha kalkarken,

kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekiplerin gelmesini bekleyen vatandaşlar yolu trafiğe kapatarak araçta baygın halde bulunan yaralı sürüyü kendine getirmek için uğraştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ticari taksinin takla attığı anlar kamerada

Osmangazi Caddesi üzerinde önce araçlara çarpan ardından da takla atan ticari takside yolcunun olmaması faciayı önledi. Sağlık ekiplerin yaralıyı götürmesinin ardından polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek kazanını oluş nedenini araştırmak için çalışma başlattı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ticari taksinin park halindeki araçlara çarptığı sonrasında ise takla attığı görülüyor.

"Burada 3 araç birbirine girdi"

Kaza anını anlatan Baki Arslan, "Çalıştığımız sırada bir anda bir gürültü koptu. Ne olduğunu anlayamadık, bir de baktık ki sırt üstü bir taksi durmuş. Sonra bizde yardım etmek için koştuk. Müşteri olarak gelen araca çarpmış. Önünde de benim arabam vardı yani burada 3 araç birbirine girdi. Esnaf arkadaşlarla birlikte adamı çıkarttık ve ambulansa verdik. Sürücü baygındı zaten konuşacak durumda değildi" diye konuştu.

"Ölümcül bir kazada olabilirdi"

Kazanın olduğu yerde bir işyerinde çalışan Yahya Arslan ise "Birden büyük bir gürültü geldi. Sonrasında dışarıya doğru koştuk ve bir aracın devrildiğini gördük. Biz sürücüyü çıkarttık, sağlık ekipleri şoförü hastaneye götürdü. Çok ilginç bir kazaydı. Çünkü kaza olması gereken bir durum yok aslında. Kaza rahat bir yerde oldu. Belki bir şey olmadı ama, bizim arkadaşlar o sırada araca ekmek yüklüyordu. 1 dakika sonra orda olacaklardı, burada ölümcül bir kazada olabilirdi. Sürücülerin bu konuda çok daha dikkatli olması gerekiyor" diyerek kazayı anlattı.