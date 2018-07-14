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Bakan Pakdemirli: İzmir hakkını almalı

İzmir ziyaretinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni sistemde işlerin daha iyi yürüyeceğini, daha iyi çalışacaklarını ve daha iyi işler yapacaklarını söyledi.
14 Temmuz 2018 16:12
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Bakan Pakdemirli: İzmir hakkını almalı

İlk ziyaretini İzmir'e yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti, anı defterini imzaladı. İlk ziyaretini İzmir'e yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Pakdemirli, "Pazartesi günü kabinemiz açıklandı, Salı gününden itibaren işe başladık. Burada olmaktan mutluyum, kendimi evimde hissediyorum" dedi.

Pakdemirli, Türkiye'yi prangalardan kurtaran yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, "Bu dönemde daha çok çalışacağız, iyi işler yapacağız, yeni sistemde işlerimiz yürüyecek" diye konuştu. Sorumluluklarının arttığını, ilerleyen günlerde daha sık sahada olacağını, bugün de İzmir'de ilk iş olarak Buca'da yangından zarar gören alanı helikopterle incelediğini aktaran Pakdemirli, yangın söndürme ekiplerinin başarılı bir iş yaptığını, tek bir ağacın bile yanmasını istemediklerini kaydetti.

"Seçimi bitirdik herkes işine baksın"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanlığını da ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli önemli mesajlar verdi.

"Seçimi bitirdik herkes işine baksın, Türkiye için çalışsın" diyen Bakan Pakdemirli, "Artık yeni bir sistem var. Elimizdeki ayağımızdaki prangalar gitti, herkes sorumluluk içinde yürürse hiçbir problem yok. Benim hayattaki tüm prensibim şudur; ne iş yaptığınızın önemi yok, yaptığınız işi iyi yaparsanız bir yere gelirsiniz. Ne iş yaptığınızın hiç önemi yok. Yurtdışında kasadaki adam bile mutlu. Ben de hayat boyu önüme ne geldiyse iş yapmaya katkı koymaya çalıştım. 35 proje 2011'de önüme geldi. Tesadüfen Bayraklı'dayken toplantıya girdik. Meclis Başkanımız Binali Yıldırım, 'Bekir de bundan sonra dosyaya baksın' dedi. İzmir için katkı koydum" şeklinde konuştu.

"İzmir'in hizmete ihtiyacı var"

İzmir'in, İzmir'i anlayacak insanlara ihtiyacı olduğunu savunan Pakdemirli, "İzmir'in hizmete ihtiyacı var. Sizlerle AK Parti kurulduğundan beri birlikteyiz. Birçok başarıya imza attık. Bugün dünden daha fazla çalışmamız lazım. Bugün farklı bir sistem var. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olabilir. Ben dünyayı da dolaşabilirim ama İzmir'den başka gelip oturacak, dinlenecek bir yer göremiyorum. İzmir o kadar güzel bir yer ki bütün bu çarpık yapıya rağmen doğasıyla, medeni insanlarıyla dünyanın en güzel kentlerinden birisi. Eğer bu partideysek, hizmet üretecek iddiamız varsa daha çok çalışmalıyız. Önümüzde yerel seçimler var. Parlamenter sistemden başkanlık sitemine geçtik. Bazıları diyor ki 'seçimi AK Parti kaybetsin parlamenter sisteme geri dönelim.' Bizim işte bu nedenden dolayı ezici bir üstünlükle seçimi almamız lazım" açıklamasında bulundu.

Pakdemirli, açıklamasına şu şekilde devam eti: "Bakanlıkta daha yeniyiz. Eskiden bir şey yapmanız gerekse yasa çıkarmanız gerekiyordu. O tarz prangalardan kurtulduk. Şimdi bir kararname yetiyor. Bizlerin artık görevdeki kişiler olarak asla ve asla bahaneye yerimiz yok. Geçmiş başarılar geleceğin garantisi değil. Bugünkü beklentiler çok yüksek. Daha çok başarıya imza atmamız gerekiyor. Değerli başkanımın (Aydın Şengül) Ankara'da bir evi var artık. Bir teşkilatın Ankara'da ne kadar çok temsilcisi varsa o kadar iyidir. İzmir buradan hakkını almalı. Şu an görünen tabloya göre İzmir fazlasıyla hakkını aldı. Cumhurbaşkanımıza bu görevi bana verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu sorumluluk ağır bir sorumluluk. İnşallah başarılı olacağız. Üreticimizi ezmeden, tüketicileri de enflasyona yedirmeden hepsinde iyi noktaya geleceğiz. İşimiz zor. Zoru yapacağız imkansız da zaman alır."

"Kendisi iş üretir, fazla konuşmaz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül ise "Kendisi İzmir teşkilatında olduğu için bakan olduktan sonra ilk ziyaretini doğal olarak İzmir'e yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyoruz İzmir'e böyle bir bakanlık verdikleri için, yol arkadaşımıza böyle bir görev verdikleri için. Bir kentte bakan olunca sorunları çok daha rahat çözebiliyorsunuz. Geçmiş dönemde de Binali Yıldırım bakanlık ve başbakanlık yapmıştı. Ulaştırmaya ilgili hemen hemen her şeyi çözdük. İzmir aslında görünmeyen bir tarım şehri. Ege Bölgesi tarım katma değerinin yüksek olduğu bir bölgedir. Biz de tarımla iç içeyiz. Orman alanları Ege'de çok daha fazladır. Sayın Bakanımızı geçmişten tanıyorsunuz. 2011'de beraber milletvekili adayı olduk. Beraber koşturduk. 35 projeyi hazırlarken Bakanımızın büyük katkısı var. Kendisi iş üretir, fazla konuşmaz. Bu da bizim için son derece memnun edici bir şeydir. Meclis Başkanımız zaten İzmirli, artık bizden biri. Hep beraber bir aile olacağız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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