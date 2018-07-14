1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

15 Temmuz fotoğrafları gazi milletvekili Öçal'ı duygulandırdı

Kahramanmaraş'ta, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin Ankara ve İstanbul'da çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Fotoğraf Sergisi" açıldı.
14 Temmuz 2018 16:15
Yazdır
15 Temmuz fotoğrafları gazi milletvekili Öçal'ı duygulandırdı

Onikişubat Belediyesi ve Anadolu Ajansının iş birliğinde bir alışveriş merkezinde açılan sergide, AA foto muhabirlerinin objektifinden 40 fotoğraf yer alıyor.

Kahramanmaraşlıların büyük ilgi gösterdiği serginin açılışı, 15 Temmuz gazisi ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel tarafından yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığının önünde çekilen fotoğrafta kendisini ve kızını gören Öçal, duygusal anlar yaşadı.

15 Temmuz gazisi Öçal, gazetecilere yaptığı açıklamada, darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçtiğini ancak hala zerre zerre yaşadığı o anları, bütün hücreleriyle hissettiğini dile getirdi.

Fotoğrafta kızını ve kendisini görünce duygulandığını aktaran Öçal, şunları kaydetti:

"O gün meydana ilk inenlerdendik. Durumun vahametini anlayıp inen vatandaşlardandık. Büyük bir zulümdü. Vicdanlarımızı yaralayan bir zulümdü. Psikolojimizi yaralayan bir zulümdü. Halka karşı işlenmiş ve devlete karşı işlenmiş bir suçun ötesinde sivillere karşı işlenmiş en büyük bir saldırıydı. Ciddi psikolojik yaralanmalar yaşadık. Orada o kadar şehit insanı görmek, parçalanmış cesedi görmek ki bunlar sıradan ölüm vakaları değildi. Vücut bütünlüğü tamamen bozulmuş vatandaşlarımız vardı. Gencecik çocuklarımızın bedenleriyle karşılaştık."

- "Bunlara karşı asla merhametli olmayalım"

Öçal, o gün bir anne olarak her şeyden önce kızıyla meydanlara gittiğini, Genelkurmayın önünde çocuğuyla beraber olan bir anne olduğunu belirtti.

15 Temmuz'da o anları yaşayan biri olduğuna dikkati çeken Öçal, şöyle devam etti:

"Bunları yaşayan biri olarak her zaman şunu söyledim. Adaletli olalım ama bunlara karşı asla merhametli olmayalım. Asla adalet çizgisinden sapmayalım merhametli de olmayalım. Bunu birebir yaşamış bir kardeşiniz olarak, Türkiye vatandaşı olarak, onurlu bir Türkiye vatandaşı olarak, çünkü o an milli iradeye, halkın iradesine, devlete karşı işlenmiş bir savaş suçu, bu işgalin dışında da tamamen bir savaş suçuydu. Sivil halka yönelmiş bir katliam olayıydı. Bunlara karşı merhametli olmayacağız. Çünkü o gün onlar gencecik insanlara merhamet etmedi, acımadı, kadın ve genç demeden tanklarla, toplarla, zırh delici kurşunlarla halka ateş açıldı. Halkın iradesine kurşun sıktılar. Bunları asla unutmayacağım. Kimse de unutmasın, unutturmayacağız."

- "Gerçekten bu bir destan"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de fotoğraf sergisinin önemine işaret ederek, "Hain kalkışmayı unutturmamak için tekrar milletimizin hafızalarına nakşetmek için Anadolu Ajansımızla beraber o hain saldırı günü ülkemizin çeşitli yerlerinde çekilen resimleri sergi şeklinde açarak Kahramanmaraş halkımızın görmesine vesile olmaya çalıştık." dedi.

Bunun gerçekten bir destan olduğuna dikkati çeken Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin kahraman insanları o hain darbe teşebbüsüne çıplak ellerle, üzerilerinde bir çakı dahi olmadan sadece sırtlarına geçirebildikleri o kutsal bayrağımızla beraber mücadele ederek darbe girişimini bertaraf ettiler. Halkın iradesine, demokrasiye, özgürlüklerimize gem vuramayışlarının önemli bir göstergesiydi. İşte bu güzel insanlar, kahraman Türk milleti bir defa daha hem ülkemizin içerisinde, hem de uluslararası platformda bu ülkenini millet iradesinin daim olacağını, milli iradesine gem vurulamayacağını bir defa daha göstermiş oldular."

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel ise Onikişubat Belediyesi ile Anadolu Ajansının organize ettiği "15 Temmuz Demokrasinin Zaferi" sergisinin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

15 Temmuz'un unutulmaması adına serginin önemini vurgulayan Görgel, "15 Temmuz bir kahramanlık destanıydı. O gün hep birlikte milletimiz, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıktı." dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Mahçiçek, vatandaşlara 15 Temmuz temalı Kur'an-ı Kerim cüzü hediye etti.

"15 Temmuz Destanı Milli İradenin Yükselişi" sergisi hafta başına kadar gezilebilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haber 480 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dışişleri'nden Mogadişu'daki terör eylemlerine kınama
14 Temmuz 2018 20:21		 'Unutmayacağız ve unutturmayacağız'
14 Temmuz 2018 20:18
Sağlık Bakanı Koca: Türk milleti haysiyetine sahip çıkmıştır
14 Temmuz 2018 19:34		 Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan 15 Temmuz mesajı
14 Temmuz 2018 19:21
Şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
14 Temmuz 2018 19:14		 Bakan Pakdemirli, sektörü dinledi
14 Temmuz 2018 19:05
Yeni Tarım Bakanı: Hiç kimseye siyasi davranmayacağım
14 Temmuz 2018 18:35		 Erdoğan, CHP'li Kesici'yi Külliye'de kabul etti
14 Temmuz 2018 18:12
Beykoz'da duvarlara '15 Temmuz' resimleri çizildi
14 Temmuz 2018 17:39		 Meslekte 40 yılı dolduran avukatlara plaket
14 Temmuz 2018 17:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Tezini veremeyen düz memur olacak
OHAL Komisyonu kararıyla iade olanların mali hakları için düzenleme yapılacak
OHAL sonrası terörle mücadele düzenlemesi geliyor
Erdoğan: Bedelli askerliği Kararname ile çıkarabiliriz
TRT'de Gülen soruşturması, personelin işine son verildi
Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
Ziya Selçuk veliler için umut oldu
Bahçeli: FETÖ'nün siyasi ayağı hala aydınlatılamamıştır
Çalık'tan bedelli askerlik açıklaması
Erdoğan, CHP'li Kesici'yi Külliye'de kabul etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
william carvalho 1
soul kitchen 1
Fenerbahçe 1
karınca 1
erzurum şeker fabrikası işçilerinin işten çıkarılması 1
yerry mina 1
hazırlık maçı 1
tut ki gecedir 1
ha hasan ali,ha ali hasan 3
Mürüvvet 3
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam