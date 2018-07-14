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İşte Adnan Oktar'ın gizli kamera odası
Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Adnan Oktar'ın 127 kamerayı izlediği gizli kamera odasının fotoğrafı ortaya çıktı.
Adnan Oktar grubuna gerçekleşen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alınmış, grubun lideri Adnan Oktar kaçarken yakalanmıştı. Oktar'ın 127 kamerayı takip ettiği gizli kamera odasının fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta her bir kameranın görüntülerinin geldiği ekranlar görülüyor.
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