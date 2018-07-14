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Adnan Oktar'ın 'kedicikleri' sağlık kontrolünden geçirildi
Adnan Oktar grubu operasyonunda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan bir grup kadın şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesine devam ediliyor. Operasyonda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan bir grup kadın şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi.
Kadın şüpheliler sağlık kontrolü işleminin ardından sorgulanmak üzere yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülecek.
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