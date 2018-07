Memiş'ten 'yandaş sendika' suçlamalarına cevap

Memiş, "Bize 'siz yandaş sendikasınız' diyorlar. Milletin yanında olanların yanında olmak, mazlumlara umut olanların yanında olmak, darbecilere meydan okuyanların yanında olmak, yedi düvele meydan okuyanların yanında olmak yandaş olmaksa, böyle yandaşlığa can kurban. Sonuna kadar yandaş olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sağlık Sen Manisa Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu Anemon Otelde yapıldı. Mevcut Başkanı Mustafa Irgatoğlu'nun tek liste girdiği kongreye Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, çevre illerden sendikanın şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı. Sendika tanıtımının yapıldığı bir sinevizyon gösterimi ile başlayan kongrede başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Divan teşekkülünün oluşmasının ardından kongrenin açılış konuşmasını Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu gerçekleştirdi. Şubenin 5. Olağan kongresinin tarihi olarak 14 Temmuz'u özellikle seçtiklerini kaydeden Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu kongrenin 15 Temmuz hain darbe girişimi arefesinde yapılıyor olmasının önemli olduğunu söyledi. Irgatoğlu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm vatandaşlar gibi Memur Sen üyelerinin de hainlere karşı kahramanca direndiğini vurgulayarak, "15 Temmuz akşamı hain FETÖ teröristleri tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe görünümlü bir işgal hareketine şahitlik ettik. O gece milletimiz gökyüzünden yağan bombalara karşı yüreğini ortaya koydu, kurşunlara göğsünü siper etti, tankları elleriyle durdurmaya çalıştı. Gösterdik ki 'ey egemen güçler bu milleti diz çöktüremezsiniz. Bu millet mazlumların umudu olmaya devam edecektir' dedik" şeklinde konuştu. Irgatoğlu sendika olarak sağlık çalışanlarının haklarını korumada ve yeni kazanımlar elde etme anlamında da çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de yaptıkları konuşmalarda Sağlık Sen'in ve Memur Sen'in Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşu olduğunu ve her zaman ülke menfaatlerini ön planda tutan bir sendika olduğuna vurgu yaptı.

"Suriye'de bir hemşirenin maaşı 10 bin dolar olsa neye yarar?"

Sağlık Sen Genel Başkanı ve Memur Sen Başkan Vekili Metin Memiş ise konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimden, sendikalarına yapılan suçlamalardan ve yaptıkları sendika çalışmalarından bahsetti. Memur Sen Teşkilatının kurucu Genel Başkanı rahmetli Akif İnan'ın da söylediği gibi 'Çağı kurtarmanın eylemine soyunan bir sendikadır' diyerek konuşmasına başlayan Memiş, "Memur Sen teşkilatı ülkeyi yeniden inşa edecek erdemliler hareketinin oluşumudur. Bu erdemliler hareketi Allah'a hamdolsun kurulduğu günden bugüne yolundan sapmadan hedefine gitme noktasında ortak bir mücadele veriyor ve 1 milyon 10 bin üyesiyle birlikte bu ülkenin zor günlerden bu günlere gelmesinde en büyük katkıyı sağlayan sivil tolum örgütü. Elbette kolay değil, sendikaları tersinden anlayanlara karşı sendikacılık yapmak çok kolay değil. Sendikaları sadece para, pul, şan, şöhret gibi algılayanlara inat, sendikacılık milletin adına söz söylemek için yapmak çok kolay değil. Sizler zora talip oldunuz. Sizler zora talip olarak bu ülkenin geleceğine katkı sunmak için 'ben de bu teşkilatın içinde olmam gerekir' dediniz. Diyoruz ki, bakın bugün Suriye'de bir hemşirenin maaşı 8 bin dolar olsa neye yarar, 10 bin dolar olsa neye yarar? Öncelikle vatanım, öncelikle ülkemin geleceği. Onun için bizi anlamayanlar, bizi anlayamayanlar, bizi anlamak istemeyenler bundan sonrada anlamayacak, anlamamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar ama Memur Sen ailesi olarak bizler her zaman önceliğimizi ülkemizin birliği, vatanımızın geleceği, çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma mücadelesini her daim dün olduğu gibi bugün de, yarın da sürdüreceğiz. Biz başımızı yastığa koyarken yarınımızdan umutlu bir Türkiye uykusuna uyumak istiyoruz. Biz başımızı yastığa koyarken 'yarın terör olayları mı olacak, darbeler mi olacak, ekonomik krizler mi yaşanacak?' böyle bir Türkiye uykusuna uyumak istemiyoruz. Onun için bizim önceliğimiz milletimiz, önceliğimiz ülkemizin geleceği diyerek sendikacılık yapıyoruz" dedi.

'Taraf' ve 'yandaş' suçlamalarına cevap

Sendikalarına yönelik 'taraf' ve 'yandaş' suçlamalarıyla ilgili de konuşan Memiş şunları söyledi:

"Siz tarafsınız diyorlar. Biz de diyoruz ki; bizim sevdamız vatan sevdası, bizim sevdamız bayrak sevdası, bizim sevdamız ezan sevdası. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, mazlumlar sahipsiz kalmasın diyoruz. Bu taraf olmaksa biz bu tarafta olmaya her daim devam edeceğiz. Yine diyorlar ki 'siz yandaş sendikasınız' kardeşim, milletin yanında olanların yanında olmak, mazlumlara umut olanların yanında olmak, darbecilere meydan okuyanların yanında olmak, yedi düvele meydan okuyanların yanında olmak yandaş olmaksa, böyle yandaşlığa can kurban. Sonuna kadar yandaş olmaya devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bizim sendikacılığımızı kimse sorgulayamaz. Bizim duruşumuzu, bizim milli anlayışımızı, milli duruşumuzu kimsenin sorgulamaya da haddi yoktur, hakkı da yoktur. Memur Sen ailesi olarak biz hem millet adına sendikacılık yapmayı hem kamu çalışanlarına sendikacılık yapmayı yedi düvele de cümle aleme de hep beraber gösterdik."

"Yeni kazanımlar elde edeceğiz"

24 Haziran sonrası Türkiye'nin yepyeni bir sistemle tanıştığını dile getiren Memiş, "Yedi düvele inat millet yeni bir sistemi bu ülkeye getirdi, istikrar devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde sistemin yeniden kurgulanmasıyla beraber, yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin kurgusuyla birlikte bakanlıklardaki hantal bürokratik yapının ortaya kaldırılmasıyla birlikte, bu üzerimizdeki ağır yükün kaldırılmasıyla beraber inşallah kendimizi de güncellemek kaydıyla önümüzdeki süreçte sorunların çözümüne hep beraber katkı sunacağız. Sağlık çalışanlarımızın, sosyal hizmet çalışanlarımızın hak ettikleri kazanımları inşallah önümüzdeki günlerde sizlerin desteğiyle hep beraber sağlayacağız ve elde edeceğiz" diye konuştu.

Yıpranma payı ve 3600 ek gösterge sorunu

Memiş, 4 yıldır vaat edilen ancak hala çözülemeyen yıpranma payı meselesinin yeni dönemdeki ilk icraatlardan birisi olacağını ve çözüme kavuşacağına inandığını söyledi. Yıpranma payının geçmişe dönük olarak da verilmesi için mücadele vereceklerini kaydeden Memiş, 3600 ek gösterge meselesinin de çözülmeyi beklediğini anlattı. Memiş, "Öğretmenlere, hemşirelere, polislere ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi konusunu birileri hep tersinden okudu. Birilerini bunu başarısız göstermek adına alamayan grubu göstererek cümle kurdu. Biz diyoruz ki yıllardan beridir verilen bir mücadele var. Memur Sen her platformda 3600 ek göstergeyi ifade ediyor. Biz sağlık çalışanları da 3600 ek göstergeyi istiyoruz, eğitimciler de polisler de istiyor. Bu çok önemli bir aşama. Önemli bir başlangıç. Bu konu öyle kağıt üzerinden verilmeyecek, masaya getirilecek. Bu konu masaya getirildiğinde tüm memurları kapsayacak şekilde, ne şekilde yapılması gerekiyorsa 3600 olmasa bile 600 puanlık artışın tüm çalışanlara verilmesi noktasında bu mücadeleyi mutlaka sürdüreceğiz ve olayı tersinden okuyanlara, tersinden bakanlara bu kazanımları kötü göstermeye çalışanlara inat Allah'ın izniyle bu sorunu da hep beraber çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan oylama sonunda 2012 yılında bu yana şube başkanlığı görevini yürüten Mustafa Irgatoğlu ve ekibi güven tazeleyerek yeniden sendikanın yönetimine seçildi.