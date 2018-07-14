1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İznik gölü iki kız çocuğunu yuttu

Bursa'da İznik gölüne giren 8 çocuk boğulma tehlikesi atlattı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından 6 çocuk kurtarılırken, iki kız serin sularda can verdi. Çocukların cansız bedenleri dalgıçlar tarafından gölden çıkarıldı.
14 Temmuz 2018 16:39
Yazdır
İznik gölü iki kız çocuğunu yuttu

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çalışan 15 kişilik grup, piknik yapmak için Orhangazi'ye geldi. Grup, çamlık sahilinden göle geldi. Serinlemek için göle giren gruptan 8'i boğulma tehlikesi atlattı. Çocukların feryadı üzerine olay yerine koşan vatandaşlar, boğulmak üzere olan 1'i erkek 6 çocuğu sudan çıkardı. Gölden çıkarılan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), Kübra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), Güllü Sayhan (17) ve Marziye Sayhan (17) sudan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada müşahede altına alındı. 2 çocuk ise gölde kayboldu. Çocukların bulunması için İznik gölüne UMKE ve deniz polisi çağrıldı. Pompa çevresinde suya giren dalgıç polisler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında, yaşlarında ve isimleri Fatma Salman (13) ile Vildan Salçın (12) olduğu belirlenen iki kız çocuğunun cesetlerine ulaştı. Çocukların cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları sahile akın etti. Cesetlerin sudan çıkarıldığı esnada yakınları göz yaşlarına boğuldu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 630 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu havuz tam 400 yıllık!
14 Temmuz 2018 21:08		 Kayseri'de 3 ayaklı buzağı dünyaya geldi
14 Temmuz 2018 21:03
'Kardeşimin tabutuna bir kez dokunabildim'
14 Temmuz 2018 20:57		 Atatürk'ün silüetine hava şartları engeli
14 Temmuz 2018 20:47
'Bir evim olursa orada hatıralarını yaşatmak istiyorum'
14 Temmuz 2018 20:44		 'Bir Kübra gitti ama bin Kübra yetişiyor'
14 Temmuz 2018 20:40
Şehit oğlunun kanlı bayrağı ve ayakkabısını yanından ayırmıyor
14 Temmuz 2018 20:37		 '15 Temmuz'da yaşadıklarım benim için gurur kaynağı'
14 Temmuz 2018 20:27
Tuz Gölü'nün 'kırmızı beyaz' güzelliği
14 Temmuz 2018 20:24		 Şemdinli'de cadde ve sokaklara kilit parke taşı döşeniyor
14 Temmuz 2018 20:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Tezini veremeyen düz memur olacak
OHAL Komisyonu kararıyla iade olanların mali hakları için düzenleme yapılacak
OHAL sonrası terörle mücadele düzenlemesi geliyor
Erdoğan: Bedelli askerliği Kararname ile çıkarabiliriz
TRT'de Gülen soruşturması, personelin işine son verildi
Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
Ziya Selçuk veliler için umut oldu
Bahçeli: FETÖ'nün siyasi ayağı hala aydınlatılamamıştır
Çalık'tan bedelli askerlik açıklaması
Erdoğan, CHP'li Kesici'yi Külliye'de kabul etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
william carvalho 1
soul kitchen 1
Fenerbahçe 1
karınca 1
erzurum şeker fabrikası işçilerinin işten çıkarılması 1
yerry mina 1
hazırlık maçı 1
tut ki gecedir 1
ha hasan ali,ha ali hasan 3
Mürüvvet 3
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam