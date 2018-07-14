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Aldığı girişimcilik belgesiyle eczane açtı

Manisa Girişimciler Derneği Kadınlar Kolu Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda derneğin genel sekreteri olan Fatma Saygı Şahinol, MAGİDER'den almış olduğu girişimcilik belgesi ile Laleli Mahallesinde kardeşi Fatih Saygı ile birlikte eczane açtı.
14 Temmuz 2018 16:42
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Aldığı girişimcilik belgesiyle eczane açtı

MAGİDER Genel Sekreteri ve Kadınlar Kolu Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Saygı Şahinol dernekte verilen girişimcilik kursundan aldığı belge ile kardeşi Fatih Saygı ile birlikte eczane açtı. Eczane, misafirlerin ve MAGİDER üyelerinin katılımıyla dualarla açıldı. Açılışta kurdeleyi kesen Fatma Saygı Şahinol, "Uzun süredir düşündüğümüz eczanemizi açmak bugüne nasip oldu. Allah'tan nasibimizde ve hakkımızda hayırlı olanı dilerim" diyerek konuştu.

Açılışa katılan Manisa Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayberk Aloğlu ise şunları söyledi: "Fatma hanıma iş hayatında başarılar dileriz. Dürüstlüğü konusunda hem bu dünya için hem ahiret için şahidiz. Manisa Girişimciler Derneği olarak son iki sene içerisinde 100'ü aşkın kursiyere girişimcilik belgeleri verilmiştir. Girişimcilik belgesini alıp da Türkiye genelinde işyeri açan kursiyerlerin Manisa olarak ortalamasının üstüne çıkmış bir derneğiz. Son üç sene içerisinde hem üyelerimiz hem de girişimcilik sertifikası vermiş olduğumuz 30'u aşkın arkadaşımız işyeri açtı. Bu bizim Manisa Girişimciler Derneği ailemizin gururu olmuştur" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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