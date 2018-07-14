1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TEI milli ürünlerini İngiltere'de sergileyecek

Eskişehir'de faaliyet gösteren TEI, özgün ürünlerini Londra'da 16-20 Temmuz'da düzenlenecek dünyanın en önemli havacılık fuarlarından Farnborough Airshow'da sergileyecek.
14 Temmuz 2018 16:51
Yazdır
TEI milli ürünlerini İngiltere'de sergileyecek

Eskişehir'de kurulu havacılık motorları firması TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dünyanın en önemli havacılık fuarlarından Farnborough Airshow'a özgün ürünleriyle katılacağı bildirildi.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, 16-20 Temmuz'da düzenlenecek Farnborough Airshow'da TEI, ilk çift kademe turboşarjlı dizel havacılık motoru PD170'i, Türkiye'nin ilk milli turboşaft motoru TS1400'ün modelini ve katmanlı imalat teknolojisi ile TS1400 turboşaft motoru için imal ettiği parçaları sergileyecek.

Stantta ayrıca, TEI'nin en büyük tedarikçisi olduğu, dünyanın en çok tercih edilen yeni nesil ticari motoru LEAP için TEI tarafından üretilen 5 kademe blisk de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Global sivil havacılığın yüzde 50'sinden fazlasına ürün ve hizmet sağlayan TEI, dünyanın dev firmalarının yer alacağı Farnborough Airshow'a katılarak hem marka değerini pekiştirecek hem de Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde geldiği seviyeyi sektör oyuncularına gösterecek.
Anadolu Ajansı
Bu haber 467 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Simit fiyatları ekmek fiyatlarını geçti
14 Temmuz 2018 16:06		 Karadeniz'den 6 ayda 2,3 milyon dolarlık çay ihracatı
14 Temmuz 2018 15:43
Fındık üreticisi rekolte kaybından endişeli
14 Temmuz 2018 15:23		 Her araçla meyve ve sebze taşınamayacak
14 Temmuz 2018 12:10
THY ve iştiraklerine 4 bin 600 personel alınacak
14 Temmuz 2018 10:36		 Ticarette yeni dönem
14 Temmuz 2018 09:10
Katma değerli satış, TL ile ticaret
14 Temmuz 2018 08:50		 UBER'den sürpriz karar: İşlerine son verdi
14 Temmuz 2018 08:40
İç Anadolu'nun petrolü demiryolundan
14 Temmuz 2018 07:05		 Fitch Türkiye'nin kredi notunu 'BB' seviyesine indirdi
13 Temmuz 2018 23:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Tezini veremeyen düz memur olacak
OHAL Komisyonu kararıyla iade olanların mali hakları için düzenleme yapılacak
OHAL sonrası terörle mücadele düzenlemesi geliyor
Erdoğan: Bedelli askerliği Kararname ile çıkarabiliriz
TRT'de Gülen soruşturması, personelin işine son verildi
Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
Ziya Selçuk veliler için umut oldu
Bahçeli: FETÖ'nün siyasi ayağı hala aydınlatılamamıştır
Çalık'tan bedelli askerlik açıklaması
Erdoğan, CHP'li Kesici'yi Külliye'de kabul etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
william carvalho 1
soul kitchen 1
Fenerbahçe 1
karınca 1
erzurum şeker fabrikası işçilerinin işten çıkarılması 1
yerry mina 1
hazırlık maçı 1
tut ki gecedir 1
ha hasan ali,ha ali hasan 3
Mürüvvet 3
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam