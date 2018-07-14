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Beykoz'da duvarlara '15 Temmuz' resimleri çizildi
Beykoz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile ressamlar, cadde ve sokaklardaki bazı duvarlara FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananları resmetti.
Beykoz'da, bazı cadde ve sokaklardaki duvarlara, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananlar resmedildi.
Beykoz Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile bazı ressamlar, TBMM ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbe gecesinde yaşananları duvarlara yansıttı.
15 Temmuz Şehitler Anıtı ve şehit Ömer Halisdemir'in resminin de çizildiği duvarlara ayrıca "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ile "Sen, ben yok, biz varız, birlikte Türkiyeyiz." yazıları yazıldı.
Duvarlara ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve Türk bayrağı motifleri de işlendi.
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