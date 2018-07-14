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TSK'dan Münbiç'te 14'üncü devriye
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te 14'üncü devriye görevini gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.
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