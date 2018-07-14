|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Mesleki yeterlilik belgesinde son gün 1 Ağustos
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olarak MEYBEM tarafından verilen ikinci el araç alım ve satım işini iştigal edenler için istenen Mesleki Yeterlilik Belgelerinde lise mezunu olmayanlar için son başvuru tarihi 1 Ağustos olarak açıklandı.
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, İl Ticaret Müdürlüklerinin, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere "Yetki Belgesi" vermeyeceği, Noterlerin, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin "Alım-Satım İşlemlerini" kabul etmeyeceği ve belediyelerinde mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere "Ruhsat" verilmeyeceğini belirterek, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olarak TOBB MEYBEM tarafından Ağustos ayı içerisinde Mesleki Yeterlilik Sınavının yapılacağına dair geçtiğimiz günlerde yaptığımız açıklamaya ek olarak oto alım ve satım işi ile uğraşan ve lise mezunu olmayan üyelerimiz ve kamuoyu ile son başvuru tarihinin 01 Ağustos 2018 olduğunu paylaşıyoruz. Bilinmesini istiyoruz ki, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan İl Ticaret Müdürlüklerinden yetki belgesi alamayacaklar. Noterlerden alım satım işlemi yapamayacaklar ve belediyelerden ruhsat talep edemeyeceklerdir. Bu anlamda konunun ciddiyetinin dikkate alınarak herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için başvuru tarihini geciktirmemeleri noktasında tüm üyelerimiz ve vatandaşlarımızdan rica ediyoruz" dedi.
Bu haber 965 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI