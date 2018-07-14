Mesleki yeterlilik belgesinde son gün 1 Ağustos

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, İl Ticaret Müdürlüklerinin, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere "Yetki Belgesi" vermeyeceği, Noterlerin, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin "Alım-Satım İşlemlerini" kabul etmeyeceği ve belediyelerinde mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere "Ruhsat" verilmeyeceğini belirterek, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olarak TOBB MEYBEM tarafından Ağustos ayı içerisinde Mesleki Yeterlilik Sınavının yapılacağına dair geçtiğimiz günlerde yaptığımız açıklamaya ek olarak oto alım ve satım işi ile uğraşan ve lise mezunu olmayan üyelerimiz ve kamuoyu ile son başvuru tarihinin 01 Ağustos 2018 olduğunu paylaşıyoruz. Bilinmesini istiyoruz ki, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan İl Ticaret Müdürlüklerinden yetki belgesi alamayacaklar. Noterlerden alım satım işlemi yapamayacaklar ve belediyelerden ruhsat talep edemeyeceklerdir. Bu anlamda konunun ciddiyetinin dikkate alınarak herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için başvuru tarihini geciktirmemeleri noktasında tüm üyelerimiz ve vatandaşlarımızdan rica ediyoruz" dedi.