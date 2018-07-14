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Diyarbakır'daki silahlı saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor

Diyarbakır'da dün gece yaşanan uzun namlulu silahlı saldırının detayları ortaya çıkıyor. Saldırıyı yapan şahsın Kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve tabanca ile saldırdığı ve yüzünün kapalı olduğu tespit edildi.
14 Temmuz 2018 17:27
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Diyarbakır'daki silahlı saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesine bağlı Yukarı Akdibek köyünde evlerinin önünde yemek yiyen Karahanlı ailesine yüzü kapalı bir kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda Mehmet ve Tahsin Karahanlı kardeşler vurularak olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede görgü tanıklarının dinlenmesinin ardından yüzü kapalı şahsın Kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve tabanca ile saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. Saldırı sonrasında zanlı kaçarak izini kaybettirdi. Zanlının yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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