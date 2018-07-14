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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilin mıcıra kapılması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
14 Temmuz 2018 17:30
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Kahramanmaraş-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Karabacak yönetimindeki 06 EU 5368 plakalı otomobil, Adıyaman istikametinden Pazarcık istikametine giderken, Akçalar mevkiinde mıcıra kapıldı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yaralılar araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkardı. Kazada yolculardan Zeynep Alabacak olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Hasan Alabacak, yolculardan Sibel Alabacak, Büşra Alabacak ve ismi öğrenilemeyen diğer 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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