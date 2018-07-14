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Meslekte 40 yılı dolduran avukatlara plaket
Zonguldak'ta meslekte 40 ila 50 yılını dolduran avukatlara plaket töreninde konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, yargının güvenilirliği meselesinin Türkiye'nin devleti ve milleti açısından bir beka meselesi olduğunu söyledi.
Zonguldak Barosu tarafından meslekte 40 ve 50 yılını dolduran avukatlara plaketleri verildi. Bir otelde düzenlenen programa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler ile avukatlar katıldı.
Baro Başkanı Özel Eroğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye çıkan Feyzioğlu, "Biz yargı mensupları, yargı için, yargının güvenilir olması için mücadele eden bizler 81 milyonun kucaklaşmasını sağlamaya çalışıyoruz aslında. Şu halde yargının güvenilirliği meselesi Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından ve Türk Milleti açısından bir beka meselesidir. Bunu bir kere anlayalım. İşte bu beka meselesinde de biz avukatlar adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi mücadelesini veriyoruz" ifadelerine yer verdi.
Feyzioğlu'na Gazi Alemdar gemisinin yer aldı yağlı boya tablosu hediye edildi. Meslekte 40 ila 50 yılını dolduran avukatlara plaketlerinin verilmesinin ardından TBB Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Uğur Uzer tarafından avukatlık disiplin hukuku semineri verildi.
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